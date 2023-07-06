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Ханой издал политику, направленную на стимулирование развития сельского хозяйства и сельских районов
Политика включает в себя оказание поддержки в обучении по вопросам производства, управления и развития рынка, стимулирование производства растительных, животноводческих и водных сортов, а также строительство объектов по переработке и хранению сельскохозяйственной продукции и оказание помощи предприятиям по забою крупного рогатого скота и птицы.
Резолюция включает в себя множество мер по содействию механизации сельскохозяйственного производства, включая кредитную поддержку для приобретения сельскохозяйственной техники.
Она также включает в себя меры по поощрению сотрудничества и связей в производстве и продаже сельскохозяйственной продукции, поддержке высокотехнологичного развития сельского хозяйства и развитию экологического сельского хозяйства в сочетании с туризмом.
В столице поставлена цель, что к 2025 году высокотехнологичная сельскохозяйственная продукция будет составлять 70% от общего объема сельскохозяйственной продукции.
Из них высокотехнологичная сельскохозяйственная продукция составит не менее 45%, продукция животноводства - 80%, а продукция водного хозяйства - 60%.
Общие затраты на реализацию политики составят около 1,24 трлн донгов (52,14 млн. долл. США) в год, в том числе 315,3 млрд донгов из городского бюджета, 43,8 млрд донгов из бюджета районов и 764,9 млрд донгов из частного сектора.
В ходе своей сессии совет также принял три резолюции о плате за обучение в 2023-2024 учебном году, в том числе в дошкольных учреждениях и государственных образовательных учреждениях, а также о предельной стоимости обучения в высококачественных государственных образовательных учреждениях города.