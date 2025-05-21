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НОВОСТИ

Ханой запустит интегрированный электронный билет на общественный транспорт с 2 сентября

По словам заместителя директора городского департамента строительства До Вьет Хая, 2 сентября в Ханое будет введена в эксплуатацию интегрированная система электронных билетов, что позволит решить проблему разрозненности автоматизированной продажи билетов на различных видах транспорта. Выступая на форуме, посвященном интеллектуальным платежным решениям для современного транспорта, который прошел в Ханое 20 мая, До Вьет Хай подчеркнул, что этот шаг соответствует стремлению правительства внедрить безналичные операции, чтобы создать более удобный, прозрачный и дружелюбный опыт для пассажиров общественного транспорта.

В будущем система будет связана с несколькими видами транзакций, сказал он, добавив, что столица одобрила внедрение многомодельной системы электронного билета с использованием лизинга ИТ-услуг. До Вьет Хай подчеркнул, что система будет интегрирована с автоматизированной системой сбора платы за проезд, парковочными сооружениями и услугами за пределами столичного региона.

Он также подчеркнул необходимость разработки специальной политики продажи билетов для каждой категории услуг, обеспечивая при этом совместимость как с услугами пассажирского транспорта, так и с другими видами услуг.

Председатель совета директоров Ханойского метрополитена Хуат Вьет Хунг указал на существующие ограничения автоматизированных билетных систем в Ханое и Хошимине, где билеты на разные линии не могут быть использованы взаимозаменяемо. По его словам, новая интегрированная система электронных билетов обеспечит беспрепятственную пересадку между линиями городских железных дорог, а также между железнодорожным и автобусным транспортом, предлагая при этом более удобные варианты оплаты.

Хуат Вьет Хунг также сообщил, что к 15 сентября можно будет покупать билеты через национальное идентификационное приложение VNeID.

С двойной целью - повысить качество обслуживания пассажиров и сократить эксплуатационные расходы - транспортное управление и эксплуатационные службы сделали внедрение автоматизированной билетной системы одним из главных приоритетов. Помимо линий метрополитена, проекты общественного транспорта, включая автобусы и парковки, также внедряют автоматизированные билетные системы с использованием новых технологий.

ВИА/ИЖВ

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