НОВОСТИ
Ханой запустит интегрированный электронный билет на общественный транспорт с 2 сентября
В будущем система будет связана с несколькими видами транзакций, сказал он, добавив, что столица одобрила внедрение многомодельной системы электронного билета с использованием лизинга ИТ-услуг. До Вьет Хай подчеркнул, что система будет интегрирована с автоматизированной системой сбора платы за проезд, парковочными сооружениями и услугами за пределами столичного региона.
Он также подчеркнул необходимость разработки специальной политики продажи билетов для каждой категории услуг, обеспечивая при этом совместимость как с услугами пассажирского транспорта, так и с другими видами услуг.
Председатель совета директоров Ханойского метрополитена Хуат Вьет Хунг указал на существующие ограничения автоматизированных билетных систем в Ханое и Хошимине, где билеты на разные линии не могут быть использованы взаимозаменяемо. По его словам, новая интегрированная система электронных билетов обеспечит беспрепятственную пересадку между линиями городских железных дорог, а также между железнодорожным и автобусным транспортом, предлагая при этом более удобные варианты оплаты.
Хуат Вьет Хунг также сообщил, что к 15 сентября можно будет покупать билеты через национальное идентификационное приложение VNeID.
С двойной целью - повысить качество обслуживания пассажиров и сократить эксплуатационные расходы - транспортное управление и эксплуатационные службы сделали внедрение автоматизированной билетной системы одним из главных приоритетов. Помимо линий метрополитена, проекты общественного транспорта, включая автобусы и парковки, также внедряют автоматизированные билетные системы с использованием новых технологий.