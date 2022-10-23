НОВОСТИ
Ханой демонстрирует положительные экономические показатели в январе-сентябре
По словам заместителя председателя муниципального Народного комитета Нгуен Чонг Донга, за этот период было создано почти 22.000 предприятий с общим уставным капиталом в 241,7 трлн. донгов (9,86 млрд. долл. США), что на 25% больше по количеству новых фирм и на 2% по капиталу.
Валовой региональный внутренний продукт (ВВП) города увеличился на 15,71% в третьем квартале и на 9,69% в период с января по сентябрь — самый высокий показатель за последние годы.
За рассматриваемый период доходы государственного бюджета Ханоя достигли почти 244 трлн. донгов, что составляет 78,3% от годовой оценки и 112,3% от аналогичного периода прошлого года.
Между тем, расходы местного бюджета составили 48,6 трлн. донгов, что составляет 45,5% от годовой оценки и эквивалентно 109,8% от аналогичного периода прошлого года.
В оставшиеся месяцы этого года город сосредоточится на основных задачах и решениях для поддержания макроэкономической стабильности, контроля над инфляцией и повышения индекса конкурентоспособности провинций (PCI), индекса удовлетворенности услугами государственного управления (SIPAS), а также индекса эффективности провинциального и государственного управления (PAPI).