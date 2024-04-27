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Ханой входит в список 100 самых умных городов мира
Стремление стать умным городом отражено в Резолюции XVII съезда партийной организации Ханоя, которая включает чёткий план действий: к 2025 году необходимо быстро и устойчиво развить столицу для достижения зелёного, умного и современного города; к 2030 году Ханой должен стать полностью «зелёным, умным и современным». Эти задачи создают стимул и уверенность в том, что Ханой станет умным городом в обозримом будущем.
По словам заместителя председателя Народного комитета Ханоя Ха Минь Хая, город достиг значительных первоначальных результатов в процессе цифровой трансформации. В частности, власти города впервые внедрили электронную цифровую подпись во всей системе управления документами и городскими операциями; 100% государственных органов города применяют электронную подпись документов; обработка документов теперь полностью осуществляется в сетевой среде; некоторые информационные базы данных были развёрнуты на трёх уровнях власти для улучшения внутренней деятельности и предоставления административных услуг. Город также разрабатывает и готовится к запуску приложения «Ha Noi-S», которое позволит гражданам и предприятиям взаимодействовать с государственными административными органами новым способом, радикально меняющим взаимоотношения на цифровой платформе.
Вместе с активным внедрением концепции электронного правительства Ханой также активно использует научные и технологические достижения для решения актуальных городских проблем, что способствует созданию основы для построения умного города. Приоритет отдаётся созданию интеллектуальных систем в таких ключевых областях, как транспорт, туризм, здравоохранение и окружающая среда. С высокой политической решимостью, чётким и научно обоснованным планом действий, осторожными, но уверенными шагами Ханой нацелен на достойное развитие и вклад в реализацию мечты о процветающем Вьетнаме, идя в ногу со столицами стран региона и мира, как завещал всеми любимый президент Хо Ши Мин: «Вся страна смотрит на нашу столицу. Мир смотрит на нашу столицу. Мы все должны прикладывать усилия, чтобы поддерживать порядок и безопасность, делая нашу столицу мирным, красивым и крепким городом как в материальном, так и в духовном плане». Мечта жителей столицы о цивилизованной, умной, современной и гуманной среде сегодня строится на прочном фундаменте.