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Хайфон примет чемпионат Юго-Восточной Азии по гребле на байдарках и каноэ

С 24 июня по 7 июля в северном портовом городе Хайфон пройдет чемпионат Юго-Восточной Азии по гребле на байдарках и каноэ среди спортсменов до 19 и до 23 лет.

 

В соревнованиях примут участие 506 спортсменов, а также 103 официальных лица и тренера из 7 из 11 стран Юго-Восточной Азии.

Директор Департамента культуры и спорта Хайфона Чан Тхи Хоанг Май отметила, что самые престижные турниры в Юго-Восточной Азии соберут лучших спортсменов из национальных сборных, команд U19 и U23 стран.

Турниры позволят вьетнамским спортсменам отточить свое мастерство, популяризировать греблю на байдарках и каноэ в странах Юго-Восточной Азии, а также отобрать спортсменов для участия в 33-х Играх SEA в Таиланде.

Для Хайфона это также возможность улучшить свои возможности по организации спортивных мероприятий, чтобы в скором времени город мог успешно принимать азиатские и мировые турниры.

Имея опыт организации многих крупных национальных и международных турниров по лодочным гонкам, Хайфон оперативно готовит наилучшие условия для проведения соревнований в Юго-Восточной Азии.

ВИА/ИЖВ

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