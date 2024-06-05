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Хайфон примет чемпионат Юго-Восточной Азии по гребле на байдарках и каноэ
В соревнованиях примут участие 506 спортсменов, а также 103 официальных лица и тренера из 7 из 11 стран Юго-Восточной Азии.
Директор Департамента культуры и спорта Хайфона Чан Тхи Хоанг Май отметила, что самые престижные турниры в Юго-Восточной Азии соберут лучших спортсменов из национальных сборных, команд U19 и U23 стран.
Турниры позволят вьетнамским спортсменам отточить свое мастерство, популяризировать греблю на байдарках и каноэ в странах Юго-Восточной Азии, а также отобрать спортсменов для участия в 33-х Играх SEA в Таиланде.
Для Хайфона это также возможность улучшить свои возможности по организации спортивных мероприятий, чтобы в скором времени город мог успешно принимать азиатские и мировые турниры.
Имея опыт организации многих крупных национальных и международных турниров по лодочным гонкам, Хайфон оперативно готовит наилучшие условия для проведения соревнований в Юго-Восточной Азии.