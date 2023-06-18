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Хайфон призывает к инвестициям японскую префектуру Тиба

16 июня делегация города Хайфон во главе с секретарем городского партийного комитета Ле Тьен Чау совершила рабочую поездку в японскую префектуру Чиба. 16 июня делегация города Хайфон во главе с секретарем городского партийного комитета Ле Тьен Чау совершила рабочую поездку в японскую префектуру Чиба.

Губернатор префектуры Тиба Тосихито Кумагаи приветствовал визит делегации, который совпал с 50-летием установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Японией. Он проинформировал их о социально-экономической ситуации в Чибе и общине Хайфона в префектуре.

Чау предложил Чиба поделиться опытом в развитии, управлении и эффективной работе морских портов, чтобы в ближайшем будущем подписать соглашения о сотрудничестве для дальнейшего развития.

На рабочей встрече с группой Aeon Mall в тот же день Соичи Оказаки, исполнительный директор, отвечающий за бизнес компании в странах АСЕАН, подчеркнул поддержку города в строительстве Aeon Mall Le Chan Hai Phong, сделав его заметным символом в рекламной деятельности группы.

Он пообещал, что в этом году Aeon Mall проведет еще больше мероприятий в честь 50-летия установления двусторонних дипломатических отношений.

Ле Тьен Чау предложил японскому гиганту розничной торговли продолжать расширять свою деятельность в Хайфоне, поставив перед собой конкретную цель - построить в городе второй торговый центр Aeon Mall.

Хайфон обязуется оказывать всяческую поддержку Aeon Mall в процессе реализации проекта, сказал он.

На рабочей встрече со старшим вице-президентом Японского агентства международного сотрудничества (JICA) Кейичиро Накадзавой 15 июня Чау предложил JICA оказать помощь двум проектам по устойчивому развитию юго-востока Хайфона в условиях изменения климата, а также строительству и модернизации медицинских пунктов в уездах Дошон, Анлао, Анзыонг, Тьенланг, Киентхуи и Виньбао.

Стороны также обсудили предложения города и ориентацию JICA на поддержку развития в будущем.

Работая с корпорацией Sojitz, Чау предложил компании инвестировать в промышленный парк в Хайфоне и подтвердил, что власти города будут сопровождать и поддерживать Sojitz на протяжении всего инвестиционного процесса.

Хайфон желает сотрудничать с Sojitz в различных областях, таких как глубоководные порты и здравоохранение, сказал он, предложив генеральному директору Фуджитомо Масайоши, который также является сопредседателем Вьетнамо-японского экономического комитета Японской федерации бизнеса (KEIDAIREN), передать японским предприятиям проекты Хайфона, требующие инвестиций.

ИЖВ/ВИА

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