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Фуйен и индийский штат Керала развивают сотрудничество в области туризма
Мероприятие направлено на развитие двустороннего сотрудничества между двумя регионами и стимулирование туристического спроса в Фуйене этим летом.
Заместитель директора департамента Нгуен Ле Ву выразил надежду на то, что это мероприятие заложит основу для развития туристического сотрудничества и культурного обмена между двумя местностями.
Индийские партнеры и предприятия могут сотрудничать, обмениваться опытом и устанавливать партнерские отношения для развития туризма и продвижения имиджа Фуйен, создавая тем самым мост для привлечения большего количества международных туристов и, в частности, индийских гостей в Фуйен, а также вьетнамских туристов в Кералу, подчеркнул он.
По данным департамента, Индия является одним из традиционных партнеров Фуйена. За последнее время сотрудничество между провинцией Фуйен и Индией достигло значительных результатов в области инвестиций, культуры, спорта и туризма. Благодаря участию местных туристических компаний и почти 30 туристических фирм из Кералы, это мероприятие откроет возможности для многогранного сотрудничества между двумя странами.
В рамках программы компания WebCRS из Кералы подписала меморандумы о взаимопонимании по сотрудничеству с несколькими туристическими агентствами и отелями в Фуйене.