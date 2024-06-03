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НОВОСТИ

Фуйен и индийский штат Керала развивают сотрудничество в области туризма

1 июня Департамент культуры, спорта и туризма южно-центральной прибрежной провинции Фуйен в сотрудничестве с Генеральным консульством Индии в Хошимине организовал программу по развитию туризма с участием многих туристических агентств из провинции и индийского штата Керала.

 

Мероприятие направлено на развитие двустороннего сотрудничества между двумя регионами и стимулирование туристического спроса в Фуйене этим летом.

Заместитель директора департамента Нгуен Ле Ву выразил надежду на то, что это мероприятие заложит основу для развития туристического сотрудничества и культурного обмена между двумя местностями.

Индийские партнеры и предприятия могут сотрудничать, обмениваться опытом и устанавливать партнерские отношения для развития туризма и продвижения имиджа Фуйен, создавая тем самым мост для привлечения большего количества международных туристов и, в частности, индийских гостей в Фуйен, а также вьетнамских туристов в Кералу, подчеркнул он.

По данным департамента, Индия является одним из традиционных партнеров Фуйена. За последнее время сотрудничество между провинцией Фуйен и Индией достигло значительных результатов в области инвестиций, культуры, спорта и туризма. Благодаря участию местных туристических компаний и почти 30 туристических фирм из Кералы, это мероприятие откроет возможности для многогранного сотрудничества между двумя странами.

В рамках программы компания WebCRS из Кералы подписала меморандумы о взаимопонимании по сотрудничеству с несколькими туристическими агентствами и отелями в Фуйене.

ВИА/ИЖВ

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