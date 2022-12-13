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У ВИА новый заместитель генерального директора
Г-жа Доан Тхи Тует Нюнг родилась в 1975 году, имела дипломы китайского языка, журналистики, высший уровень политической теории.
В ВИА Доан Тхи Тует Нюнг занимала должности заместителя главы редакции Мировых новостей, заместитель секретаря партийного комитета (февраль 2011г.-декабрь 2014г.), главы редакции Мировых новостей (с января 2015 г.), является членом ЦК парткома ВИА, секретарем низового партийного комитета редакции Мировых новостей (с августа 2015 г.).