Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

У ВИА новый заместитель генерального директора

Г-жа Доан Тхи Тует Нюнг имела дипломы китайского языка, журналистики, высший уровень политической теории.
  Заместитель генерального директора ВИА Доан Тхи Тует Нюнг. Фото: ВИА  
12 декабря решением премьер-министра 1532/QD-TTg была назначена Доан Тхи Тует Нюнг, главу редакции Мировых новостей, заместителем генерального директора Вьетнамского информационного агентства (ВИА).

Г-жа Доан Тхи Тует Нюнг родилась в 1975 году, имела дипломы китайского языка, журналистики, высший уровень политической теории.

В ВИА Доан Тхи Тует Нюнг занимала должности заместителя главы редакции Мировых новостей, заместитель секретаря партийного комитета (февраль 2011г.-декабрь 2014г.), главы редакции Мировых новостей (с января 2015 г.), является членом ЦК парткома ВИА, секретарем низового партийного комитета редакции Мировых новостей (с августа 2015 г.).

ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

ПОДРОБНЕЕ

Top