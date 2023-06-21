Ушел из жизни бывший заместитель премьер-министра Ву Кхоан

Центральный комитет по Здравоохранению сообщил, товарищ Ву Кхоан, 1937 г.р., бывший секретарь ЦК Партии, бывший заместитель премьер-министра, после долгой болезни скончался в 7:05 утра 21 июня 2023 года в Военном госпитале № 108.

Бывший заместитель премьер-министра Ву Кхоан. Фото: Архив

Ву Кхоан, родился 7 октября 1937 года в уезде Фусуен города Ханой.

Ву Кхоан — член ЦК партии VII, VIII, IX созывов, секретарь ЦК партии IX созыва, депутаты Национального собрания 11-го и 12-го созывов, заместитель премьер-министра (август 2002 г. - июнь 2006 г.).

Ву Кхоан занимал должности заместителя министра иностранных дел (1990 г.), министра торговли (2000 г.), заместителя Премьер-министра по внешнеэкономическим связям, председателя Национального комитета АТЭС (2002 г.).

В 2007 году он вышел на пенсию в Ханое.

Награжден многими благородными званиями Партии и государства: Орденом Независимости I степени, Орденом Труда I степени, Орденом Войны Сопротивления против США и за спасение страны II степени, и значком 60-летнего членства Партии в ноябре 2021 года.

Товарищ Ву Кхоан был награжден правительствами других стран: Орденом Дружбы Народов (бывший Советский Союз), Орденом Свободы I степени (Лаос), Орденом Восходящего Солнца (Япония)./.