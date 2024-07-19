Успех фестиваля Лотоса в Ханое открывает новые перспективы для столичного туризма

Гигантский лотос, сформированный из 10 000 цветков лотоса на Ханойском фестивале лотоса. Фото: ВИA

Фестиваль, организованный в Культурно-творческом пространстве в районе Тайхо, представил продукцию OCOP (Одна община – один продукт), связанную с культурой северных горных районов, и включил в себя различные культурные, художественные и торговые мероприятия.После впечатляющей церемонии открытия состоялось множество мероприятий, включая выставку художественных работ на тему лотоса, фотоконкурс и велопробег вокруг озера Тайхо (Западного озера), в котором приняли участие 7 000 велосипедистов.Вдоль пешеходной улицы Чинь Конг Шон в районе Тайхо было расставлено множество декоративных горшков с цветущими лотосами разных видов, что подтверждает бренд лотоса в Ханое.Выставочное пространство, представляющее продукцию OCOP из разных северных местностей и сотни видов продукции на основе лотоса, стало изюминкой фестиваля. На нем было представлено более 100 стендов из 33 провинций и городов, которые представили более 1000 продуктов в рамках своих программ «Одна коммуна - один продукт».Многие ремесленники, в том числе Нгуен Као Шон и Лыу Тхи Хиен, также присутствовали на фестивале и представляли уникальное искусство приготовления лотосового чая.По словам Лыу Тхи Хиен, чай из лотоса Тайхо является одним из фирменных блюд Ханоя. Лотос «Бакзиаеп», растущий в некоторых районах Западного озера, изготавливается вручную тщательно и деликатно, сказала она.Большинство мастеров, приготавливающих чай с ароматом лотоса «Тайхо», не используют современные технологии для его производства, а придерживаются ручного метода, переданного от предков, добавила мастерица.Пятидневный фестиваль прошел успешно и оставил глубокие впечатления у посетителей.По данным Народного комитета района Тайхо, объем сделок составил 11 миллиардов донгов (433 523 доллара США), в том числе более 6 миллиардов донгов прямых продаж.Ле Ба Зунг, гость из района Хоангмай в Ханое, выразил свое сильное впечатление после того, как попробовал лотосовый чай Тайхо и пообщался с известными ханойскими чайными мастерами. В то же время Нгуен Тху Хыонг, жительница района Тайхо, сказала, что она в восторге от многих развлекательных мероприятий на фестивале.В настоящее время в Ханое насчитывается 600 гектаров лотоса, в основном в районах Тайхо, Мидык, Мелинь и Тхатьтха, что дает прекрасные возможности для любителей фотографии, а также материалы для производства ремесленных и пищевых продуктов из лотоса.В рамках программы «Одна коммуна - один продукт» (OCOP) из лотоса было произведено множество продуктов, в том числе шелковый платок, чай Куанган, чай Мелинь, колбаса, пропаренный клейкий рис, сладкий суп из лонгана, варенье и молоко, которые экспортируются во многие страны мира.Заместитель председателя Народного комитета района Тайхо Буй Тхи Лан Фыонг подтвердила, что после успеха фестиваля район рассмотрит возможность превращения его в регулярное мероприятие, несущее туристический бренд столицы.