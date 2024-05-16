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Улучшение качества жизни людей в районах, в которых проживают этнические меньшинства
Как и большинство общин этнических меньшинств в провинции Контум, в прошлом в коммуне Хомонг (уезд Сатхай) в основном занимались сельским хозяйством, поэтому их материальная жизнь была трудной. Благодаря инвестициям, выделенным из Национальных целевых программ и решительному действию местных властей облик этого места постепенно меняется. Дорожная система была проинвестирована и модернизирована, каждое домохозяйство получило доступ к электричеству, улучшилась образовательная система.
Реализуя кампанию «Изменение мышления и методов работы, помощь этническим меньшинствам в устойчивом выходе из бедности», власти коммуны Хомонг активно мобилизовали людей для преобразования зон выращивания маниоки в зоны выращивания кофе, каучука и фруктовых деревьев. А Кыонг – авторитетный человек в деревне Даквок коммуны Хомонг, сказал, что сообщество этнических меньшинств в этом районе получило огромную поддержку партии и государства.
Инвестированная транспортная система облегчает людям передвижения, покупки и продажи, способствуя улучшению жизни людей. Реструктуризация сельскохозяйственных культур помогла людям самостоятельно выбраться из бедности. В деревне Даквок в настоящее время имеется более 200 гектаров кофе, 300 гектаров каучука, а люди выращивают деревья дуриана и макадамии. Уровень бедности в деревне снизился до менее 10%. Средний доход на душу населения достиг 42 миллионов донгов на человека в год. Населенный пункт достиг 13 из 19 критериев для строительства сельских территорий нового типа.
В рамках Национальных целевых программ район Сатхай осуществил инвестиции в 2 проекта обустройства территории и стабилизации жизни населения в коммунах с особо трудной жизненной ситуацией, помогло 370 домохозяйствам, поддерживая в трудоустройстве 658 домохозяйств, обеспечивая водоснабжение 897 домохозяйств. Также были построены 6 точек доступа wifi, 80 инфраструктурных проектов всех видов для обслуживания транспорта, производства и повседневной жизни местных жителей.