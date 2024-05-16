Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Улучшение качества жизни людей в районах, в которых проживают этнические меньшинства

Улучшение качества жизни людей в районах, в которых проживают этнические меньшинства Контум – провинция, в которой проживает более 55% людей из этнических меньшинств. Благодаря политике партии, государства и участию местной политической системы жизнь людей в районах проживания этнических меньшинств все больше меняется. Многие семьи выбрались из бедности.

Как и большинство общин этнических меньшинств в провинции Контум, в прошлом в коммуне Хомонг (уезд Сатхай) в основном занимались сельским хозяйством, поэтому их материальная жизнь была трудной. Благодаря инвестициям, выделенным из Национальных целевых программ и решительному действию местных властей облик этого места постепенно меняется. Дорожная система была проинвестирована и модернизирована, каждое домохозяйство получило доступ к электричеству, улучшилась образовательная система.

Реализуя кампанию «Изменение мышления и методов работы, помощь этническим меньшинствам в устойчивом выходе из бедности», власти коммуны Хомонг активно мобилизовали людей для преобразования зон выращивания маниоки в зоны выращивания кофе, каучука и фруктовых деревьев. А Кыонг – авторитетный человек в деревне Даквок коммуны Хомонг, сказал, что сообщество этнических меньшинств в этом районе получило огромную поддержку партии и государства. 

Инвестированная транспортная система облегчает людям передвижения, покупки и продажи, способствуя улучшению жизни людей. Реструктуризация сельскохозяйственных культур помогла людям самостоятельно выбраться из бедности. В деревне Даквок в настоящее время имеется более 200 гектаров кофе, 300 гектаров каучука, а люди выращивают деревья дуриана и макадамии. Уровень бедности в деревне снизился до менее 10%. Средний доход на душу населения достиг 42 миллионов донгов на человека в год. Населенный пункт достиг 13 из 19 критериев для строительства сельских территорий нового типа.

В рамках Национальных целевых программ район Сатхай осуществил инвестиции в 2 проекта обустройства территории и стабилизации жизни населения в коммунах с особо трудной жизненной ситуацией, помогло 370 домохозяйствам, поддерживая в трудоустройстве 658 домохозяйств, обеспечивая водоснабжение 897 домохозяйств. Также были построены 6 точек доступа wifi, 80 инфраструктурных проектов всех видов для обслуживания транспорта, производства и повседневной жизни местных жителей.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Вьетнам и Бельгия укрепляют связи в области законодательства

Вьетнам и Бельгия укрепляют связи в области законодательства

15 мая в Ханое член Политбюро, постоянный зампредседателя Национального собрания (НС) Чан Тхань Ман принял государственного министра, бывшего председателя Палаты представителей Бельгии Андре Флао.
ПОДРОБНЕЕ

Самое читаемое

Читать печатные публикации

ФОТО НА ПРОДАЖЕ


Top