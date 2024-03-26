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Укрепление cвязей с фирмами ПИИ помогает увеличить экспорт древесины

Укрепление связей и сотрудничества между предприятиями с иностранными инвестициями и отечественными предприятиями будет способствовать устойчивому развитию вьетнамской деревообрабатывающей промышленности, считают инсайдеры. По статистике Вьетнамской ассоциации производителей древесины и товаров из нее (VIFOREST), в 2023 году число предприятий с ПИИ, экспортирующих древесину и изделия из нее, составили всего 18,8 % от общего числа экспортеров древесины в стране, но их экспортный оборот достиг 6,24 млрд долларов США, что составило 47,4 % от общего объема экспорта в этом секторе.

В прошлом году сектор привлек 57 новых проектов ПИИ на сумму около 300 миллионов долларов США, из которых проекты с китайскими инвестициями составили 49,1% от общего числа проектов и 35,5% от общей стоимости.

Као Тхи Кам, эксперт VIFOREST, сказала, что рост активности предприятий ПИИ, включая экспорт, частично является результатом соглашений о свободной торговле нового поколения, в которых участвует Вьетнам, а частично - благодаря преимуществу географического положения и развитию экосистемы деревообрабатывающей промышленности страны.

То Суан Фук, аналитик организации Forest Trends Organisation, заявил, что превосходство предприятий ПИИ в деревообрабатывающей промышленности необходимо обобщить и использовать в качестве основы для создания побочного эффекта для отечественных компаний.

По словам То Суан Фука, в настоящее время связь между ПИИ и отечественными предприятиями остается ограниченной. Поэтому правительству и ассоциациям деревообработчиков необходимо содействовать формированию подходящей институциональной и политической среды, способствующей установлению связей и распределению выгод и ответственности между деловыми кругами.

ВИА/ИЖВ

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