Укрепление сотрудничества между КПВ, КПРФ и «Единой Россией»

Как сообщает корреспондент ВИА в Москве, во время встречи с товарищем Леонидом Калашниковым, заместителем председателя КПРФ, председателем Комитета по делам СНГ, евразийских связей и экспатриантов Госдумы России товарищ Нгуен Ван Тхе подтвердил, что КПВ, государство и народ Вьетнама всегда придают большое значение и помнят теплые чувства народов Советского Союза (ранее) и Российской Федерации (сегодня) для Вьетнама, желают укрепить глубокие связи между двумя Партиями, содействовать укреплению и развитию эффективного и содержательного всестороннего стратегического партнерства между Вьетнамом и Россией.

Информируя о социально-экономическом развитии Вьетнама, Нгуен Ван Тхе подчеркнул, что Вьетнам добился больших успехов в национальном строительстве и развитии. Под руководством Коммунистической партии Вьетнама положение и авторитет Вьетнама постоянно растут. В целях укрепления отношений между двумя Партиями в ближайшее время Нгуен Ван Тхе предложил обеим сторонам содействовать обмену делегациями и контактам на всех уровнях в различных гибких формах и активизировать обмены между людьми.

Со своей стороны, заместитель председателя КПРФ Леонид Калашников рад визиту Нгуен Ван Тхе в России, поздравил большие достижения Вьетнама под руководством Коммунистической партии Вьетнама в национальном строительстве и развитии. Соглашаясь с предложениями Нгуен Ван Тхе, Л.Калашников подтвердил, что КПРФ всегда придает большое значение сотрудничеству с КПВ, отметив, что партийное сотрудничество между двумя странами постоянно эффективно развивается.

*Далее делегация Вьетнама работала с Андреем Климовым, членом Президиума Высшего Совета правящей партии "Единая Россия" (ЕР), заместителем председателя Комитета по иностранным делам Совета Федерации России.

На встрече Нгуен Ван Тхе подчеркнул, что отношения между Вьетнамом и Россией все больше развиваются и поднимаются на новую высоту. Об этом свидетельствует официальный визит во Вьетнам в мае председателя ЕР, заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева. Подтвердив, что в международной повестке дня двух стран есть много общего, Нгуен Ван Тхе предложил обеим сторонам в ближайшее время уделять больше внимания развитию отношений по партийному каналу, создавать благоприятные условия для укрепления коммерческих, экономических и культурно-гуманитарных связей.

А. Климов подтвердил, что Вьетнам является важнейшим партнером внешней политики Российской Федерации в Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе, ЕР будет активно координировать свои действия с Вьетнамом для эффективного осуществления конкретных мероприятий по сотрудничеству. А. Климов отметил, что важным направлением партийного сотрудничества является развитие гуманистического сотрудничества между народами России и Вьетнама, в частности усиление контактов между молодежными и женскими организациями. В ближайшее время у ЕР есть конкретный план по этой программе, о поддержке Вьетнама для которых он высказал.

Вечером того же дня, на встрече с сотрудниками Посольства Вьетнама в России, Нгуен Ван Тхе высоко оценил усилия сотрудников Посольства, подчеркивая, что Посольство Вьетнама в России всегда стремится к выполнению внешнеполитических задач, поставленных Партией и государством. Нгуен Ван Тхе выразил удовлетворение тем, что вьетнамская община в России всегда солидарна, заботится друг о друге, хорошо интегрируется в принимающей стране, сохраняет традиционные ценности и всегда смотрит в сторону Родины./.