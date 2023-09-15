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НОВОСТИ

Укрепление сотрудничества между Вьетнамом и Японией во всех областях

14 сентября в Ханое состоялась Научная конференция «50-летия вьетнамско-японских отношений: вчера, сегодня и завтра». Организаторами мероприятия выступили Вьетнамская академия общественных наук, Японское агентство международного сотрудничества (JICA) и Японский фонд (Japan Foundation). Выступая на мероприятии, президент Вьетнамской академии общественных наук, доктор наук Фан Тьи Хиеу подчеркнул, что за полвека вьетнамско-японские отношения достигли положительных результатов во многих областях, включая политику, дипломатию, экономику, торговлю, безопасность и оборону. Кроме того, регулярно проводятся визиты высших руководителей, переговоры между министерствами и профильными ведомствами двух стран.

Достижения двустороннего сотрудничества станут «движущей силой» укрепления дипломатических отношений между Вьетнамом и Японией, способствуя укреплению дружбы между народами двух стран.

Чрезвычайный и полномочный посол Японии во Вьетнаме Ямада Такио подчеркнул, что Правительство Японии в ближайшее время окажет поддержку Вьетнаму в сфере преобразования энергии, такой как биомасса, водород, аммиак и CCUS, через «Инициативу Азиатского сообщества по нулевым выбросам (AZEC)». Япония вместе со странами-партнерами в рамках «Партнерство по справедливому энергетическому переходу (JETP)» поддержит Вьетнам в декарбонизации с использованием возобновляемых источников энергии.

Посол Ямада Такио высоко оценил развитие цифровой трансформации во Вьетнаме. Вьетнамские предприятия достигли успехов благодаря высококвалифицированным кадрам и позитивному мышлению в бизнесе. Благодаря чему сферы информационных технологий и обрабатывающей промышленности станут новыми направлениями сотрудничества между Вьетнамом и Японией.

Конференция стала площадкой для научного общения и обмена мнениями о перспективах и проблемах развития вьетнамско-японских отношений во многих областях, включая политику, дипломатию, экономику, культуру и образование. Данные исследования дадут политикам рекомендации по решениям для дальнейшего развития отношений сотрудничества между Вьетнамом и Японией.

ВИА/ИЖВ

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