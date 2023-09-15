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Укрепление сотрудничества между Вьетнамом и Японией во всех областях
Достижения двустороннего сотрудничества станут «движущей силой» укрепления дипломатических отношений между Вьетнамом и Японией, способствуя укреплению дружбы между народами двух стран.
Чрезвычайный и полномочный посол Японии во Вьетнаме Ямада Такио подчеркнул, что Правительство Японии в ближайшее время окажет поддержку Вьетнаму в сфере преобразования энергии, такой как биомасса, водород, аммиак и CCUS, через «Инициативу Азиатского сообщества по нулевым выбросам (AZEC)». Япония вместе со странами-партнерами в рамках «Партнерство по справедливому энергетическому переходу (JETP)» поддержит Вьетнам в декарбонизации с использованием возобновляемых источников энергии.
Посол Ямада Такио высоко оценил развитие цифровой трансформации во Вьетнаме. Вьетнамские предприятия достигли успехов благодаря высококвалифицированным кадрам и позитивному мышлению в бизнесе. Благодаря чему сферы информационных технологий и обрабатывающей промышленности станут новыми направлениями сотрудничества между Вьетнамом и Японией.
Конференция стала площадкой для научного общения и обмена мнениями о перспективах и проблемах развития вьетнамско-японских отношений во многих областях, включая политику, дипломатию, экономику, культуру и образование. Данные исследования дадут политикам рекомендации по решениям для дальнейшего развития отношений сотрудничества между Вьетнамом и Японией.