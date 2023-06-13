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Укрепление двустороннего оборонного сотрудничества между Вьетнамом и ЮАР

Утром 12 июня в штаб-квартире Министерства национальной обороны генерал-подполковник Хоанг Суан Чиен, член ЦК партии, заместитель министра национальной обороны, принял прибывшего попрощаться в связи с окончанием рабочего срока во Вьетнаме атташе по вопросам обороны ЮАР полковника Юджина Дадли.
  Заместитель министра национальной обороны генерал-подполковник Хоанг Суан Чиен (справа) и военное атташе ЮАР полковник Юджин Дадли на встрече в Ханое 12 июня. Фото: qdnd.vn  
На встрече генерал-подполковник Хоанг Суан Чиен поздравил полковника Юджина Дадли с окончанием срока работы во Вьетнаме, высоко оценил вклад полковника во время его работы в качестве атташе по вопросам обороны ЮАР и главы делегаций военных атташе стран во Вьетнаме, что способствовало развитию отношений сотрудничества в области обороны между Вьетнамом и ЮАР и эффективной реализации деятельности военных атташе стран во Вьетнаме.

Подчеркнув, что ЮАР является одним из активных партнеров Вьетнама в Африке в сфере обороны, Хоанг Суан Чиен заявил, что за последнее время оборонное сотрудничество между двумя странами получило развитие в соответствии с Соглашением об отношениях в обороне, подписанным в 2006 году.

Хоанг Суан Чиен предложил обеим сторонам в ближайшее время способствовать подписанию Меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в области обороны, тем самым придавать новый импульс укреплению двустороннего оборонного сотрудничества, практически подготавливаясь к 30-летию установления дипломатических отношений между Вьетнамом и ЮАР (1993 - 2023 гг.), поддержать эффективные механизмы консультаций, диалога и обмена делегациями, содействовать сотрудничеству в области обучения, оборонной промышленности, военной медицины... в соответствии с возможностями и потребностями каждой страны, укреплять сотрудничество, обменяться опытом участия в миротворческой деятельности ООН и вскоре подписать документы о сотрудничестве в этой области.

Полковник Юджин Дадли выразил честь работать во Вьетнаме в качестве военного атташе ЮАР и главы делегаций военных атташе стран во Вьетнаме. В то же время он отметил, что за прошедшее время оборонное сотрудничество между двумя странами достигло определенных успехов. Полковник поблагодарил соответствующие ведомства Министерства национальной обороны Вьетнама за их поддержку и сотрудничество во время его пребывания во Вьетнаме и пожелал, чтобы вьетнамско-южноафриканские отношения в целом, оборонные отношения в частности, развивались, становясь все более тесными.

ИЖВ/ВИА

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