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Укрепление двустороннего оборонного сотрудничества между Вьетнамом и ЮАР
Подчеркнув, что ЮАР является одним из активных партнеров Вьетнама в Африке в сфере обороны, Хоанг Суан Чиен заявил, что за последнее время оборонное сотрудничество между двумя странами получило развитие в соответствии с Соглашением об отношениях в обороне, подписанным в 2006 году.
Хоанг Суан Чиен предложил обеим сторонам в ближайшее время способствовать подписанию Меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в области обороны, тем самым придавать новый импульс укреплению двустороннего оборонного сотрудничества, практически подготавливаясь к 30-летию установления дипломатических отношений между Вьетнамом и ЮАР (1993 - 2023 гг.), поддержать эффективные механизмы консультаций, диалога и обмена делегациями, содействовать сотрудничеству в области обучения, оборонной промышленности, военной медицины... в соответствии с возможностями и потребностями каждой страны, укреплять сотрудничество, обменяться опытом участия в миротворческой деятельности ООН и вскоре подписать документы о сотрудничестве в этой области.
Полковник Юджин Дадли выразил честь работать во Вьетнаме в качестве военного атташе ЮАР и главы делегаций военных атташе стран во Вьетнаме. В то же время он отметил, что за прошедшее время оборонное сотрудничество между двумя странами достигло определенных успехов. Полковник поблагодарил соответствующие ведомства Министерства национальной обороны Вьетнама за их поддержку и сотрудничество во время его пребывания во Вьетнаме и пожелал, чтобы вьетнамско-южноафриканские отношения в целом, оборонные отношения в частности, развивались, становясь все более тесными.