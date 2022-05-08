Уделяет внимание устранению важных «узких мест» для развития электронного правительства и цифрового правительства (Фото: baochinhphu.vn

Заместитель премьер-министра Ву Дык Дам только что подписал Директиву № 02/CT-TTg от 26 апреля 2022 года премьер-министра о развитии электронного правительства в направлении цифрового правительства, ускорения национальной цифровой трансформации.

7 марта 2019 года Правительство опубликовало Резолюцию № 17/NQ-CP о некоторых ключевых задачах и решениях по развитию электронного правительства на период 2019-2020 годов с ориентацией на 2025 год. Дальше, Премьер-министр издал Решение № 749/QD-TTg от 3 июня 2020 года об утверждении Национальной программы цифровой трансформации до 2025 года с ориентацией на 2030 год; Решение № 942/QD-TTg от 15 июня 2021 года об утверждении Стратегии развития электронного правительства в направлении цифрового правительства на период 2021 - 2025 годов с ориентацией до 2030 года.

Реализация Резолюций Правительства и Решений Премьер-министра за прошедшее время достигла много положительных результатов. Однако, реальность в прошедшем времени также выявила множество недостатков, существующих в реализации электронного правительства, цифрового правительства, в национальной цифровой трансформации.

Одним из важных «узких мест», на устранении которого необходимо сосредоточиться для развития электронного правительства, цифрового правительства. Продвижением цифровой трансформации является поделение данными, поэтому людям по-прежнему приходится много раз декларировать и предоставлять данные, особенно при выполнении административных процедур. Кроме того, работа по обеспечению информационной безопасности, сетевой безопасности, развитию человеческих ресурсов для цифровой трансформации и расходов на деятельность по применению информационных технологий, построения электронного правительства в направлении цифрового правительства, цифровая трансформация не получила должную заботу.

С целью дальнейшего развития электронного правительства в направлении цифрового правительства, продвижения национальной цифровой трансформации Премьер-министр поручил усилить управление инвестициями для обеспечения эффективности информационной и сетевой безопасности в ИТ-приложениях, развитии электронного правительства в направлении цифрового правительства, национальной цифровой трансформации. В том числе, следует отметить, что развертывание Интеллектуального операционного центра (IOC) должно быть практичным, эффективным и устойчивым. Срок завершения июнь 2022 г.

Развертывание или пилотное развертывание на министерском и провинциальном уровне общей платформы обработки и анализа совокупных данных для централизованного хранения, синтеза, анализа и обработки данных о социально-экономическом развитии из различных источников, тем самым создавая новую информацию и новые услуги данных, обслуживающие электронное правительство и цифровое правительство. Срок завершения декабрь 2022 года.

*Подготовка инфраструктуры для подключения национальных баз данных

Министерства, агентства министерского уровня, правительственные агенства, народные комитеты провинций и городов центрального подчинения должны координировать свои действия с Министерством общественной безопасности, Канцелярией Правительства и Министерством информации и коммуникаций для подготовки инфраструктуры, условий для обеспечения информационной и сетевой безопасности для подключения национальных баз данных, специализированных баз данных и информационных систем, обслуживающих административные процедуры с национальными базами данных о населении, в первую очередь базы данных по бизнесу, налогам, таможне, банковской области, водительским удостоверениям, медицинскому страхованию, образованию и социальному обеспечению.

Применение данных о населении, идентификации и электронной аутентификации для предоставления государственных онлайн-услуг с уделением первоочередного внимания развертыванию основных государственных услуг. Срок завершения: декабрь 2022 года.

Министерствам, агентствам министерского уровня, правительственным агентствам, народным комитетам провинций и городов центрального подчинения следует повысить способность и качество услугов, а также расширить возможности подключения, надзора и централизованного контроля доступа к стабильной и бесперебойной выделенной сети передачи данных, соединяющей четыре административных уровня от центрального правительства до уровня общины для обслуживания цифрового правительства. Срок завершения: сентябрь 2022 года.

Реализуят переход на IPv6; в котором приоритет должен быть отдан переходу IPv6 для электронных порталов и государственных онлайн-сервисов, чтобы предоставить людям и предприятиям доступ и использование услуг государственных органов через IPv6. Срок завершения: декабрь 2022 года.

Крайний срок завершения: категоризировать, определить и утвердить предложение на уровне информационных систем к декабрю 2022 года; полностью реализовать план по обеспечению безопасности информационных систем по уровню действующих информационных систем до июня 2023 года.

Создание сети цифровых технологий сообщества для поддержки реализации цифрового правительства, цифровой экономики и цифрового общества от центрального уровня до уровня подразделения, низового уровня, квартала, общины, группы и команды в качестве ядра, специализирующегося на информационных технологиях, с участием Союза коммунистической молодежи имени Хо Ши Мина, Союза фермеров Вьетнама, Союза кооперативов Вьетнама, Союза вьетнамских женщин и представителей почтовых, телекоммуникационных и ИТ- предприятий в каждом населенном пункте; участие в Общенациональной общественной сети цифровых технологий. Срок завершения: июнь 2022 года.

Ежегодно надо измерять, оценивать, публиковать и ранжировать уровень развития электронного правительства, цифрового правительства и цифровой трансформации для агентств и организаций, находящихся под их управлением. Крайний срок завершения: декабрь каждого года.

Необходимо разработать решения для поощрения и продвижения людей к использованию услуг удаленной цифровой подписи для выполнения административных процедур в электронной среде. Срок завершения: июнь 2022 г.

Организовать учебные курсы по переподготовке для не менее 10.000 специалистов по цифровой трансформации в центральных и местных государственных органах, корпорациях, госкорпорациях, агентствах печати и газетах прямо в 2022 году, чтобы удовлетворить острую потребность в ресурсах для развития электронного правительства, цифрового правительства и способствуя цифровой трансформации. Срок завершения: декабрь 2022 года.

Содействовать переносу деятельности людей и бизнеса в цифровую среду в рамках Программы содействия развитию и использованию национальных цифровых платформ, служающих цифровой трансформации, развитию цифрового правительства, цифровой экономики и цифрового общества. Срок завершения: октябрь 2022 года.

Содействовать разработке и использованию продуктов и услуг в области цифровых технологий отечественного производства в рамках Программы вьетнамских фирменных продуктов и услуг в области информационных технологий (Сделано во Вьетнаме); создать рынок для вьетнамских предприятий цифровых технологий. Срок для оценки и отчетности о результатах деятельности – декабрь каждого года.

Пилотное развертывание виртуальных помощников для служания госслужащим и чиновникам; организовывать оценку, извлекать опыт, предлагать тиражирование. Срок завершения: декабрь 2022 г.; ежегодно оценивать и ранжировать уровень развития электронного правительства, цифрового правительства и цифровой трансформации для министерств, агенств министерского уровня, правительственных агенств, народных комитетов провинций и городов центрального подчинения, государственных корпораций, корпораций и других подходящих субъектов в зависимости от каждого этапа развития. Срок завершения: май каждого года.



