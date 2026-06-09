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Углубление дружественного сотрудничества между народами Вьетнама и Китая
Высоко оценив результаты переговоров между Отечественным фронтом Вьетнама и НПКСК, Буй Тхи Минь Хоай выразила уверенность, что они создадут прочную основу для дальнейшего взаимодействия сторон.
Она отметила, что в последнее время отношения между двумя Партиями и двумя государствами продолжают успешно развиваться. Особое значение имели государственный визит Генерального секретаря ЦК КПВ, Президента государства То Лама и его супруги в Китай, а также восьмая встреча представителей двух Политбюро, состоявшаяся в апреле 2026 года. Визит завершился значительными результатами во многих сферах, создав атмосферу доверия и дружбы, которая распространилась на различные ведомства, отрасли и регионы двух стран и придала новый импульс сотрудничеству по всем направлениям.
Подводя итоги взаимодействия между Центральным комитетом Отечественного фронта Вьетнама и НПКСК, Буй Тхи Минь Хоай предложила в дальнейшем, опираясь на достигнутые результаты, подписать соглашение о сотрудничестве по реализации шести направлений, обсуждавшихся в ходе переговоров сторон.
Подчеркнув, что Вьетнам рассматривает науку и технологии как одно из ключевых направлений развития в предстоящий период, Буй Тхи Минь Хоай выразила надежду на продолжение обмена китайским опытом в области научно-технологических инноваций, особенно в сфере развития железнодорожных технологий.
Она также отметила, что Партия, государство и народ Вьетнама неизменно высоко ценят и бережно хранят память об огромной и искренней поддержке, которую братские Партия, государство и народ Китая оказывали Вьетнаму в годы борьбы за национальную независимость и воссоединение страны, а также в процессе строительства социализма и развития государства в настоящее время.
Буй Тхи Минь Хоай выразила уверенность, что благодаря традиционной дружбе между двумя Партиями, двумя государствами и народами двух стран, а также стратегическому вниманию и руководству со стороны высшего руководства двух государств сотрудничество между Центральным комитетом Отечественного фронта Вьетнама и НПКСК будет и далее развиваться более предметно, эффективно и устойчиво, внося позитивный вклад в развитие двусторонних отношений.
Хам Хуэй поблагодарила Центральный комитет Отечественного фронта Вьетнама за теплый и торжественный прием, а также передала поздравления в связи с успешным проведением XI Национального съезда представителей Отечественного фронта Вьетнама на срок 2026–2031 годов и значительными всесторонними достижениями, которых организация добилась за последнее время.
По словам Хам Хуэй, совсем недавно Генеральный секретарь ЦК КПК, Председатель КНР Си Цзиньпин провел переговоры с Генеральным секретарем ЦК КПВ, Президентом государства То Ламом.
Оба лидера подтвердили намерение продолжать направлять работу всех уровней и ведомств в соответствии с общей целью «шести более», способствуя строительству Сообщества единой судьбы Китая и Вьетнама стратегического значения на более высоком уровне, а также определили общую картину дальнейшего развития отношений между двумя Партиями и двумя государствами.
НПКСК готов совместно с Отечественным фронтом Вьетнама реализовывать важные договоренности, достигнутые высшими руководителями двух Партий и двух государств, укреплять сотрудничество и дружественные обмены, а также содействовать углублению и наполнению практическим содержанием строительства Сообщества единой судьбы Китая и Вьетнама.
В ходе встречи стороны также договорились продолжать расширять обмен делегациями различных уровней, прежде всего высокого уровня, а также координировать подготовку и проведение четвертой дружественной встречи между Центральным комитетом Отечественного фронта Вьетнама и НПКСК с участием приграничных провинций двух стран, которую планируется провести во Вьетнаме в 2027 году.