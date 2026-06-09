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Углубление дружественного сотрудничества между народами Вьетнама и Китая

Во второй половине дня 8 июня в Ханое член Политбюро, секретарь Центрального комитета Партии, Председатель Центрального комитета Отечественного фронта Вьетнама Буй Тхи Минь Хоай приняла Хам Хуэй, заместителя председателя Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК).
  Заместитель председателя Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая Хам Хуэй наносит визит вежливости члену Политбюро, секретарю Центрального комитета Партии, Председателю Центрального комитета Отечественного фронта Вьетнама Буй Тхи Минь Хоай. Фото: ВИА  
Приветствуя Хам Хуэй и делегацию НПКСК, прибывшую с визитом во Вьетнам, Буй Тхи Минь Хоай подчеркнула, что в условиях динамичного развития отношений между двумя Партиями и двумя государствами визит китайской делегации будет способствовать расширению обменов, укреплению политического доверия и дальнейшему углублению дружественного сотрудничества между двумя организациями.

Высоко оценив результаты переговоров между Отечественным фронтом Вьетнама и НПКСК, Буй Тхи Минь Хоай выразила уверенность, что они создадут прочную основу для дальнейшего взаимодействия сторон.

Она отметила, что в последнее время отношения между двумя Партиями и двумя государствами продолжают успешно развиваться. Особое значение имели государственный визит Генерального секретаря ЦК КПВ, Президента государства То Лама и его супруги в Китай, а также восьмая встреча представителей двух Политбюро, состоявшаяся в апреле 2026 года. Визит завершился значительными результатами во многих сферах, создав атмосферу доверия и дружбы, которая распространилась на различные ведомства, отрасли и регионы двух стран и придала новый импульс сотрудничеству по всем направлениям.

Подводя итоги взаимодействия между Центральным комитетом Отечественного фронта Вьетнама и НПКСК, Буй Тхи Минь Хоай предложила в дальнейшем, опираясь на достигнутые результаты, подписать соглашение о сотрудничестве по реализации шести направлений, обсуждавшихся в ходе переговоров сторон.

Подчеркнув, что Вьетнам рассматривает науку и технологии как одно из ключевых направлений развития в предстоящий период, Буй Тхи Минь Хоай выразила надежду на продолжение обмена китайским опытом в области научно-технологических инноваций, особенно в сфере развития железнодорожных технологий.

Она также отметила, что Партия, государство и народ Вьетнама неизменно высоко ценят и бережно хранят память об огромной и искренней поддержке, которую братские Партия, государство и народ Китая оказывали Вьетнаму в годы борьбы за национальную независимость и воссоединение страны, а также в процессе строительства социализма и развития государства в настоящее время.

Буй Тхи Минь Хоай выразила уверенность, что благодаря традиционной дружбе между двумя Партиями, двумя государствами и народами двух стран, а также стратегическому вниманию и руководству со стороны высшего руководства двух государств сотрудничество между Центральным комитетом Отечественного фронта Вьетнама и НПКСК будет и далее развиваться более предметно, эффективно и устойчиво, внося позитивный вклад в развитие двусторонних отношений.

Хам Хуэй поблагодарила Центральный комитет Отечественного фронта Вьетнама за теплый и торжественный прием, а также передала поздравления в связи с успешным проведением XI Национального съезда представителей Отечественного фронта Вьетнама на срок 2026–2031 годов и значительными всесторонними достижениями, которых организация добилась за последнее время.

По словам Хам Хуэй, совсем недавно Генеральный секретарь ЦК КПК, Председатель КНР Си Цзиньпин провел переговоры с Генеральным секретарем ЦК КПВ, Президентом государства То Ламом.

Оба лидера подтвердили намерение продолжать направлять работу всех уровней и ведомств в соответствии с общей целью «шести более», способствуя строительству Сообщества единой судьбы Китая и Вьетнама стратегического значения на более высоком уровне, а также определили общую картину дальнейшего развития отношений между двумя Партиями и двумя государствами.

НПКСК готов совместно с Отечественным фронтом Вьетнама реализовывать важные договоренности, достигнутые высшими руководителями двух Партий и двух государств, укреплять сотрудничество и дружественные обмены, а также содействовать углублению и наполнению практическим содержанием строительства Сообщества единой судьбы Китая и Вьетнама.

В ходе встречи стороны также договорились продолжать расширять обмен делегациями различных уровней, прежде всего высокого уровня, а также координировать подготовку и проведение четвертой дружественной встречи между Центральным комитетом Отечественного фронта Вьетнама и НПКСК с участием приграничных провинций двух стран, которую планируется провести во Вьетнаме в 2027 году.

ИЖВ/ВИА

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