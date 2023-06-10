Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Увольнение бывшего посла Вьетнама в Японии из-за получения взятки

Нарушение со стороны Ву Хонг Нама повлекло за собой очень серьезные последствия, вызвало отрицательное общественное мнение и недовольство в обществе, негативно сказалось на репутации партийной организации и дипломатического сектора.
  Ву Хонг Нам был вынужден уйти в отставку из-за получения взятки. Фото: Милиция  
Согласно Постановлению № 649/QD-TTg от 8 июня 2023 года о привлечении к дисциплинарной ответственности бывшего посла Вьетнама в Японии Ву Хонг Нама, премьер-министр принял решение о привлечении к дисциплинарной ответственности путем принудительной отставки в связи с серьезными нарушениями в работе. Секретариат ЦК КПВ поддерживал партийную дисциплину.

Срок привлечения к дисциплинарной ответственности – с 30 декабря 2022 года (дата оглашения решения Секретариата) о привлечении к дисциплинарной ответственности членов Партии, нарушивших правила.

Ранее, 22 декабря 2022 года, Служба расследований Министерства общественной безопасности вынесла решение о привлечении к уголовной ответственности и заключении под стражу бывшего заместителя министра иностранных дел, бывшего Чрезвычайного и Полномочного Посла Вьетнама в Японии Ву Хонг Нама, для расследования преступления по статье «Получение взятки».

Ву Хонг Нам является одним из обвиняемых по делу «Дача взятки, посредничество во взяточничестве, получение взятки, злоупотребление служебным положением и полномочиями при исполнении служебных обязанностей, незаконное присвоение имущества», произошедшем в Министерстве иностранных дел, Ханое и провинциях и городах.

27 декабря 2022 г. г-н Ву Хонг Нам был привлечен к дисциплинарной ответственности решением Секретариата ЦК КПВ об исключении из Партии на основании деградации политической идеологии, морали и образа жизни, за получение взяток, нарушение принципа демократического централизма, устава Партии и законов государства, нарушение правил о табу для коммунистов и ответственности коммунистов подавать пример.

Нарушение со стороны Ву Хонг Нама повлекло за собой очень серьезные последствия, вызвало отрицательное общественное мнение и недовольство в обществе, негативно сказалось на репутации партийной организации и дипломатического сектора.

Ву Хонг Нам (60 лет), уроженец Намдиня, долгое время работал на дипломатической службе. С 1988 года он занимал множество различных должностей и имеет большой опыт работы в сфере иностранных дел.

В 2014 г. Ву Хонг Нам был назначен заместителем министра иностранных дел, по совместительству председателем Государственного комитета по делам зарубежных вьетнамцев. В августе 2018 г. он был назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Вьетнама в Японии.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Президент государства провел первое заседание Руководящего комитета по подведению итогов теории и практики 40-летней курса Обновления

Президент государства провел первое заседание Руководящего комитета по подведению итогов теории и практики 40-летней курса Обновления

Во второй половине дня 9 июня Руководящий комитет по подведению итогов ряда теоретических и практических вопросов о социалистически ориентированного 40-летнего курса Обновления во Вьетнаме провел первое заседание под председательством члена Политбюро, президента страны Во Ван Тхыонга, председатель комитета.
ПОДРОБНЕЕ

Top