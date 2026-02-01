Уверенная победа над Ливаном приблизила Вьетнам к четвертьфиналу Кубка Азии КАФ по футзалу 2026

Вьетнамские футзалисты во время тренировки. (Фото: ВИА

В матче на велодроме Джакарты вьетнамские футзалисты с первых минут обозначили свое превосходство, сочетая острые атакующие действия в первом тайме с надежной обороной после перерыва.

Вьетнам практически сразу взял игру под контроль. Уже на 1-й минуте Нгуен Тхинь Фат мастерски сохранил мяч, затем вывел Динь Конг Виена на ударную позицию, и тот с близкой дистанции открыл счет. На 5-й минуте преимущество было удвоено: Ву Нгок Ань дважды подряд поразил ворота после длинной передачи вратаря Фам Ван Ты.

Имея преимущество в два мяча, сборная Вьетнама сбавила темп и перешла к более компактной оборонительной модели, терпеливо выжидая возможности для контратак.

Ливан поднял линию прессинга и создал несколько опасных моментов, в том числе удар в штангу на 32-й минуте, однако оборона Вьетнама действовала надежно.

Напряженный эпизод произошел на 25-й минуте, когда Зыонг Нгок Линь получил вторую желтую карточку, и команда Вьетнам осталась вчетвером. Несмотря на давление в течение двух минут игры в численном меньшинстве, вьетнамские футзалисты проявили большую решимость, действовали плотно в опеке и сохраняли максимальную концентрацию, сумев успешно нейтрализовать атаки Ливана.

В заключительной стадии матча Ливан перешел к стратегии силовой игры в поисках прорыва, но не смог пробить хорошо организованную оборону тренера Диего Джустоцци. Матч закончился заслуженной победой Вьетнама со счетом 2:0.

27 января Вьетнам обыграл Кувейт со счетом 5:4. Набрав максимальные шесть очков в двух матчах, сборная Вьетнама находится в выгодном положении для выхода из группы накануне заключительной встречи группы B против Таиланда 31 января.