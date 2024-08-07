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Тхыахиен-Хюэ: Туристические предприятия стремятся сократить количество пластиковых отходов
Проект, спонсируемый WWF-Норвегии и WWF-Вьетнама, направлен на превращение Хюэ в город центрального региона, где сокращается количество пластиковых отходов.
В своем выступлении на мероприятии председатель ассоциации Динь Мань Тханг сообщил, что проект оказал поддержку в реализации инициатив по минимизации одноразовых пластиковых отходов в отелях, туристических компаниях и общественных туристических местах в Хюэ.
С августа 2023 года ассоциация провела соответствующие тренинги по повышению осведомленности для 120 членов, а 22 участвующих отеля обязались провести как минимум одну практику по сокращению использования пластика, провести пилотный тур по сокращению пластиковых отходов и разработать безотходные направления в районе Тхуйбьеу, город Хюэ.
На конференции 20 отелей и туристических компаний подписали обязательство продолжать участвовать в программе по сокращению пластиковых отходов.
В знак признания усилий поставщиков туристических услуг Вьетнамская ассоциация туризма наградила почетными грамотами Туристическую ассоциацию Тхыахиен-Хюэ, а также 12 местных отелей и туристических компаний.
Кроме того, семь отелей-первопроходцев в деле сокращения объемов пластика получили благодарности от Народного комитета Хюэ.