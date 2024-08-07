Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Тхыахиен-Хюэ: Туристические предприятия стремятся сократить количество пластиковых отходов

Туристическая ассоциация центральной провинции Тхыахиен-Хюэ провела 6 августа конференцию в городе Хюэ, чтобы проанализировать практику сокращения пластиковых отходов в секторе в рамках проекта, финансируемого Всемирным фондом дикой природы (WWF).

 

Проект, спонсируемый WWF-Норвегии и WWF-Вьетнама, направлен на превращение Хюэ в город центрального региона, где сокращается количество пластиковых отходов.

В своем выступлении на мероприятии председатель ассоциации Динь Мань Тханг сообщил, что проект оказал поддержку в реализации инициатив по минимизации одноразовых пластиковых отходов в отелях, туристических компаниях и общественных туристических местах в Хюэ.

С августа 2023 года ассоциация провела соответствующие тренинги по повышению осведомленности для 120 членов, а 22 участвующих отеля обязались провести как минимум одну практику по сокращению использования пластика, провести пилотный тур по сокращению пластиковых отходов и разработать безотходные направления в районе Тхуйбьеу, город Хюэ.

На конференции 20 отелей и туристических компаний подписали обязательство продолжать участвовать в программе по сокращению пластиковых отходов.

В знак признания усилий поставщиков туристических услуг Вьетнамская ассоциация туризма наградила почетными грамотами Туристическую ассоциацию Тхыахиен-Хюэ, а также 12 местных отелей и туристических компаний.
Кроме того, семь отелей-первопроходцев в деле сокращения объемов пластика получили благодарности от Народного комитета Хюэ.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Премьер-министр Вьетнама принял министра обороны Японии

Премьер-министр Вьетнама принял министра обороны Японии

Правительство Вьетнама создает условия для того, чтобы министерства обороны Вьетнама и Японии могли активизировать обмены, улучшить взаимопонимание, укрепить доверие и сотрудничать друг с другом на основе взаимных потребностей, возможностей и выгод.
ПОДРОБНЕЕ

Top