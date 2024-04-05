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Туристический сектор может достичь годовой цели в 18 миллионов иностранных посетителей
По данным Национальной администрациии по туризму Вьетнама (VNAT) при Министерстве культуры, спорта и туризма, основные рынки Северо-Восточной Азии продолжают демонстрировать значительный рост и являются главной движущей силой восстановления, рынки Юго-Восточной Азии растут также хорошо, а в Европе продолжается активный рост благодаря эффекту односторонней политики освобождения от виз, проводимой Вьетнамом. Восстановление китайского рынка за этот период достигло 69%, что свидетельствует о положительных результатах.
Основные туристические направления по всей стране также продемонстрировали положительные результаты за последние три месяца, что объясняется заблаговременным информированием, рекламой, продвижением, стимулированием туристического спроса и благоприятной визовой политикой.
В частности, Ханой принял около 6,54 млн посетителей, из которых около 1,4 млн иностранцев, что представляет собой рост на 10,9% и 40% в годовом исчислении соответственно, и принес доход в размере более 25 трлн донгов.
Центральную провинцию Куангнам, где расположены объекты всемирного культурного наследия - древний город Хойан и заповедник Мишон, посетило более 1,6 миллиона человек, в том числе более 910 000 иностранцев. Число иностранных туристов выросло на 36% по сравнению с прошлым годом.
Центральная провинция Кханьхоа, где находится знаменитый пляжный город Нячанг, благодаря своим усилиям по продвижению, приняла в январе-марте 2,1 миллиона отдыхающих, из которых более 1,2 миллиона - иностранцы.
Другие города, такие как Дананг и Биньдинь, также сообщили о впечатляющих результатах.
Помимо достижения цели в 18 миллионов иностранных туристов, сектор также стремится обслужить 110 миллионов отечественных туристов и заработать 850 трлн донгов.
В этой связи директор VNAT Нгуен Чунг Кхань подчеркнул необходимость внедрения инновационных методов продвижения, сосредоточения внимания на использовании сегментов рынка и продуктов, в которых Вьетнам имеет сильные стороны, таких как MICE (встречи, инсентив, конференции и выставки), гольф, общественный туризм, кухня, здравоохранение, а также расширения железнодорожного туризма.
Также необходимо создать офисы для продвижения вьетнамского туризма за рубежом, в первую очередь во Вьентьяне, добавил он.