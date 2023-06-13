Báo Ảnh Việt Nam

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Туризм и кино «пожимают руки» для привлечения отечественных и иностранных туристов

Министерство культуры, спорта и туризма сообщило, что программа развития туристических брендов Вьетнама с помощью кино в 2023 году пройдет в прибрежной провинции Кханьхоа с 16 по 18 июня. Это программа, организованная Министерством в сотрудничестве с провинцией Кханьхоа для соединения бизнеса, местностей и местных кинодеятелей, способствует популяризации вьетнамской культуры и туризма в целом и живописных мест, а также экономического потенциала провинции Кханьхоа в частности. Это также хорошая возможность для продвижения модели государственно-частного партнерства, развития туризма, вьетнамских брендов через кино, привлечения отечественных и иностранных туристов.

В рамках программы будет проведено множество специальных мероприятий, таких как: Фотовыставка «Пространство для знакомства с туризмом через фильмы» и «Кханьхоа — место назначения»; показ фильма «Отпечаток Кханьхоа через кино»; форум «Вьетнамский туризм и кино: связь, чтобы достичь взлета»; гала-концерт; программа экскурсии; конференция по продвижению инвестиций и развитию туристического бренда через кино в 2023 году; поход на красную дорожку; концерт "Волшебные крылья"...

Основным событием программы является Форум «Вьетнамский туризм и кино: связь, чтобы достичь взлета» и Международная конференция по продвижению инвестиций и развитию туристических брендов с помощью кино в 2023 году.

В частности, музыкальный фестиваль «Волшебные крылья» будет транслироваться в прямом эфире на канале VTV1 Вьетнамского телевидения. В этом музыкальном фестивале примут участие многие любимые публикой артисты, такие как Хо Нгок Ха, Ван Май Хыонг, Чонг Хиеу, Буй Лан Хыонг...

Заместитель министра культуры, спорта и туризма Та Куанг Донг сказал, что Министерство культуры, спорта и туризма впервые организует программу развития туристического бренда Вьетнама с помощью кино, стремясь объединить кино - одну из самых быстрорастущих отраслей во Вьетнаме в последнее время с туризмом. Это самый мощный метод продвижения вьетнамских брендов, в том числе туристических. Основываясь на развитии и распространении кино в мире, объединение кино с туризмом будет активно способствовать привлечению большего количества туристов в нашу страну. Благодаря фильмам иностранные туристы узнают Вьетнам - безопасное, дружелюбное, привлекательное место...

ИЖВ/ВИА

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