Báo Ảnh Việt Nam

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Трогательная фотовыставка в честь вьетнамских матерей

Выставка «Память и Легенда» полковника, журналиста и фотохудожника Чан Хонга в настоящее время проходит в Культурно-информационном центре Хоанrкьем в Ханое. На выставке представлено 50 трогательных портретов вьетнамских матерей —символов материнской любви и безмолвного, но непоколебимого патриотизма.

Каждая фотография запечатлевает момент, фрагмент жизни, передавая образ вьетнамской женщины и матери одновременно просто и необыкновенно. Истории этих женщин отражают жертвы, которые они принесли, пробуждая глубокие чувства у зрителей.

Полковник Чан Хонг, журналист и фотограф, растроганно вспоминает:

“Есть снимки, которые я никогда не забуду. Один из них – фотография матери Кхань из деревни Тамнган, уезд Хондат, провинция Кьензянг. В тот день мы с двумя товарищами из Отдела пропаганды навестили её. Как только мы прибыли, мать выбежала из дома, крепко обняла меня и закричала: «О, мой младший сын вернулся домой!» – потому что мы были в военной форме. У неё было семь сыновей, и её самым заветным желанием было, чтобы хотя бы один из них вернулся домой. Увидев нас, она обняла нас и заплакала. Мы тоже не смогли сдержать слёз”.

Представленные работы – часть коллекции из 90 фотографий, снятых полковником Чан Хонгом за почти полвека, с 1976 по 2020 год.

Будучи бывшим руководителем фотослужбы газеты «Народная армия», он оставил значительное наследие как в области фоторепортажа, так и художественной фотографии.

ИЖВ/ВИА

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