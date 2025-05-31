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Трогательная фотовыставка в честь вьетнамских матерей
Каждая фотография запечатлевает момент, фрагмент жизни, передавая образ вьетнамской женщины и матери одновременно просто и необыкновенно. Истории этих женщин отражают жертвы, которые они принесли, пробуждая глубокие чувства у зрителей.
Полковник Чан Хонг, журналист и фотограф, растроганно вспоминает:
“Есть снимки, которые я никогда не забуду. Один из них – фотография матери Кхань из деревни Тамнган, уезд Хондат, провинция Кьензянг. В тот день мы с двумя товарищами из Отдела пропаганды навестили её. Как только мы прибыли, мать выбежала из дома, крепко обняла меня и закричала: «О, мой младший сын вернулся домой!» – потому что мы были в военной форме. У неё было семь сыновей, и её самым заветным желанием было, чтобы хотя бы один из них вернулся домой. Увидев нас, она обняла нас и заплакала. Мы тоже не смогли сдержать слёз”.
Представленные работы – часть коллекции из 90 фотографий, снятых полковником Чан Хонгом за почти полвека, с 1976 по 2020 год.
Будучи бывшим руководителем фотослужбы газеты «Народная армия», он оставил значительное наследие как в области фоторепортажа, так и художественной фотографии.