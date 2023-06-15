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Традиционная вьетнамская музыка исполняется на фестивале Oerol, Нидерланды
Театр пригласил музыканта Нго Хонг Куанга, несколько лет назад окончившего Гаагскую консерваторию музыки, в качестве музыканта, играющего на лютне, эрху и губной трубе, а также в качестве консультанта по вьетнамским обычаям, обучившего других актеров спеть Ли кай да на вьетнамском языке.
Еще более особенным является сочетание драматического искусства с представлением вьетнамской традиционной культуры, такой как поклонение предкам, деревенские обычаи, Лунный Новый год, узоры дракона и феникса в королевском дворе Хюэ. Театральное пространство очень открытое и просторное, расположено прямо на пляже. А актеры и музыканты также являются официантами.
Фи Нгуен, персонаж пьесы, шеф-повар, но он увлекает театральным искусством, и довольный спешный актер. Незадолго до фестиваля Oerol он был номинирован на престижную голландскую премию Louis d'Or как лучший актер года. В спектакле «В чьем мире?» он сыграл главную роль, а также взял на себя роль повара.
Актеры и музыканты играют во время приготовления блюд, подачи риса к столу. Это все в сценарии. Поэтому зрителей крайне увлекает эта история и они погружаются в представление, наполненное и радостями и горестями героев.
По этому случаю труппа Veenfabrik обслужила почти 10.000 человек. Многие зрители подтвердили, что после просмотра спектакля они почувствовали Вьетнам ближе. Чем успешнее пьеса, тем больше сочувствия вызывает напряженная работа актеров. Каждый день они дают по 2 представления под открытым небом, в пляжной жаре Северного моря, а вечером сами приготавливают продукты на следующий день, затем сами убирают ярмо, но никто не устает, а на губах всегда улыбка. Просто потому, что они вызвали восхищение публики.
Фестиваль искусств Oerol является ежегодным мероприятием в Нидерландах и проводится в течение последних 40 лет, каждый раз собирая почти 50.000 зрителей, что в 10 раз превышает население острова. В этом году фестиваль Oerol проходит с 9 по 18 июня, в нем приняли участие 40 голландских творческих коллективов.