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НОВОСТИ

Торжественное открытие системы освещения в Дьенбьене, финансируемой AFD

5 мая в рамках мероприятий, посвященных 70-летию кампании Дьенбьенфу, была торжественно открыта система освещения моста Мыонгтхань в северо-западной провинции Дьенбьен, финансируемая Французским агентством развития (AFD).
  Система освещения моста Мыонгтхань в северо-западной провинции Дьенбьен торжественно была открыта 5 мая.Фото: ВИА  
В рамках мероприятий по празднованию 70-й годовщины кампании Дьенбьенфу проект был передан Правлению памятников провинции Дьенбьен для управления и эксплуатации.

Система была разработана Департаментом общественного освещения города Лион.

Изюминка системы освещения разработана с учетом уникальной структуры моста, с применением особой техники смешения цветов, создающей интригующие эффекты для зрителей.

Выступая на церемонии открытия, директор провинциального Департамента культуры, спорта и туризма Нгуен Минь Фу сказал, что проект способствует созданию отличительной изюминки Дьенбьенфу, привлекая тем самым туристов в Дьенбьен.

Он предложил AFD продолжать оказывать поддержку для обеспечения устойчивого и бесперебойного функционирования системы.

ВИА/ИЖВ

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