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Торжественное открытие системы освещения в Дьенбьене, финансируемой AFD
Система была разработана Департаментом общественного освещения города Лион.
Изюминка системы освещения разработана с учетом уникальной структуры моста, с применением особой техники смешения цветов, создающей интригующие эффекты для зрителей.
Выступая на церемонии открытия, директор провинциального Департамента культуры, спорта и туризма Нгуен Минь Фу сказал, что проект способствует созданию отличительной изюминки Дьенбьенфу, привлекая тем самым туристов в Дьенбьен.
Он предложил AFD продолжать оказывать поддержку для обеспечения устойчивого и бесперебойного функционирования системы.