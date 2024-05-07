Торжественная церемония празднования 70-летия победы под Дьенбьенфу

Военный парад по случаю 70-летия победы в битве при Дьенбьенфу открыли вертолетные эскадрильи ПВО и ВВС, Вьетнамской народной армии, несущие флаги Партии и Отечества. Они символизируют идеалы, убеждения, храбрость, мудрость и силу великого национального единства под руководством Коммунистической партии Вьетнама и Президента Хо Ши Мина, которые привели к победе в битве при Дьенбьенфу.

Это самое важное и ожидаемое событие в серии мероприятий, посвящённых 70-летию Победы Дьенбьенфу.