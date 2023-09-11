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Торговый представитель Великобритании во Вьетнаме: отношения между Вьетнамом и Великобританией будут укрепляться
Во время недавней беседы с корреспондентами Вьетнамского информационного агентства в Великобритании торговый представитель сказал, что две страны празднуют 50-летие установления дипломатических отношений, и это действительно важный момент. Который дает двум странам возможность задуматься о необычайном росте их дружбы, а также заглянуть в будущее и на ближайшие 50 лет.
Гарнье отметил, что визит президента Вьетнама Во Ван Тхыонга в Великобританию в мае для участия в коронации короля Карла III был лишь его вторым зарубежным визитом в этой роли и стал свидетельством того факта, что двусторонние отношения продвигаются вперед по многим направлениям.
Торговый представитель сказал, что очень прочные отношения между Вьетнамом и Великобританией подтверждаются целым рядом различных соглашений, в том числе двустороннее соглашение о свободной торговле (UKVFTA), подписанное в 2020 году, одно из первых крупных многосторонних торговых соглашений, подписанных Великобританией после выхода из Европейского Союза.
Это представляет собой значительный шаг вперед в экономических и торговых связях двух стран. В результате двусторонний товарооборот в 2022 году увеличился на 29% по сравнению с предыдущим годом и составил около 6,9 млрд фунтов стерлингов, значительную часть которых составляет вьетнамский экспорт в Великобританию. Но, по словам торгового представителя, у Великобритании есть много возможностей изучить это в будущем.
По словам Гарнье, поскольку Великобритания сейчас подписала соглашение о присоединении к CPTPP при поддержке Вьетнама, за что Великобритания благодарна и у нее есть ряд возможностей для сотрудничества с Вьетнамом, особенно в области агротехнологий, финансовых и профессиональных услуг, фармацевтики и здравоохранения, образования и, конечно же, важное значение имеет производство экологически чистой энергии и создание инфраструктуры в энергосистеме Вьетнама. Таким образом, отметил он, у Вьетнама появляется много возможностей для торговли с Великобританией, в том числе за счет уже имеющегося экспорта в Великобританию таких товаров, как мобильные телефоны, собранные во Вьетнаме, одежда и текстиль.
По словам торгового представителя, присоединение к CPTPP дополнит существующую UKVFTA, улучшив двусторонние отношения за счет дополнительных льготных тарифов, предоставляя более интересные возможности для сотрудничества между двумя странами. Благодаря льготным тарифам Великобритания теперь может продолжать импортировать культовые продукты из Вьетнама, такие как вьетнамские креветки и помело, в то время как Вьетнам может наслаждаться шотландским виски и морепродуктами из Великобритании.
По словам Гарнье, Великобританию и Вьетнам объединяет стратегическая приверженность глобальной торговле и свободному движению капитала и инвестиций. CPTPP устанавливает высокие стандарты торговли и включает положения в таких областях, как цифровая торговля, электронная коммерция и торговля услугами, которые подходят для современных экономик, таких как Великобритания.
Он сказал, что присоединение к CPTPP открывает значительные возможности для бизнеса Великобритании, облегчая торговлю с энергичной и динамичной экономикой этого торгового блока, совокупное население которого составляет полмиллиарда человек, а общий валовой внутренний продукт в 2021 году составит 9 трлн фунтов стерлингов. Он верит в то, что Вьетнам обладает сильными позициями, позволяющими обеспечить региональную базу для британских компаний, стремящихся воспользоваться возможностями CPTPP.
В роли торгового представителя Гарнье увидел прекрасную возможность помочь не только британским компаниям инвестировать во Вьетнам, но и вьетнамским предпринимателям, которые хотят приехать и инвестировать в Великобританию, чтобы найти хорошее местоположение и воспользоваться преимуществами внутреннего рынка.
С точки зрения дальнейшего развития двусторонней торговли и инвестиций, которые приносят пользу обеим странам и позволяют этим отношениям полностью раскрыть свой потенциал, он считает, что стабильность, предсказуемость и прозрачность по-прежнему являются ключевыми для бизнеса и привлечения инвестиций, равно как и предоставление возможности рабочим и инвесторам приезжать во Вьетнам.
По словам торгового представителя, сейчас правительствам двух стран необходимо обеспечить возможность заключения компаниями необходимых им сделок, а также создать сеть, в которой эти компании смогут знакомиться друг с другом и в конечном итоге продвигаться вперед.
Комментируя возможности Вьетнама, торговый представитель сказал, что Вьетнам приобретает все большее значение в торговой повестке Великобритании и ее растущем внимании к АСЕАН и Азиатско-Тихоокеанскому региону, полагая, что торговля между Вьетнамом и Великобританией продолжает расти с огромным потенциалом для коммерческого партнерства в широком спектре секторов.
Торговый представитель рассмотрел Вьетнам как очень интересную страну с населением в 102 миллиона человек и желанием стать страной с высоким доходом, полагая, что в ближайшие годы Вьетнам станет интересным рынком.
Гарнье сказал, что в настоящее время ведутся переговоры с городом Хошимином о возможности создания центра финансовых услуг с оптовыми финансовыми рынками, финансовыми консультациями, фондовыми рынками, где Великобритания может оказать помочь.
Он подчеркнул, что иностранные инвесторы, в том числе из Великобритании, становятся все более чувствительными к проблемам окружающей среды и климата, отметив, что ему приятно видеть, что Вьетнам начинает лидировать в регионе в области устойчивого развития. После визита премьер-министра Фам Минь Тьиня в Глазго на КС-26 в 2021 году, где он взял историческое обязательство по достижению нулевого уровня выбросов, международные партнеры успешно договорились о партнерстве по переходу к справедливой энергетике с Вьетнамом, которое мобилизует 15,5 млрд долларов США в виде международной технической и финансовой помощи для ускорения перехода Вьетнама от угля к возобновляемым источникам энергии.
По его словам, инвестиции на сегодняшний день в экологически чистую инфраструктуру и высокотехнологичные климатические решения будут жизненно важны для Вьетнама, чтобы сохранить свою привлекательность для инвесторов и поддержать свой экономический рост в ближайшие десятилетия. Он отметил, что бизнес-сообщество призвано сыграть важную роль в обеспечении этого, что не только позволит вьетнамской продукции выйти на рынки с высокими экологическими стандартами и стандартами качества, такие как в Великобритании, но и привлечет больше британских инвесторов во Вьетнам.
В качестве торгового представителя Гарнье привержен дальнейшему углублению двусторонних торговых и инвестиционных связей, налаживанию новых и плодотворных коммерческих партнерств между компаниями двух стран и обеспечению дальнейшего сотрудничества по вопросам торговой политики и доступа на рынки.
Поскольку британские компании все больше осознают возможности, доступные на вьетнамском рынке, торговый представитель также сказал, что в своей роли он сделает все возможное, чтобы авторитет Вьетнама продолжал расти среди британских компаний и чтобы британские инвестиции во Вьетнам продолжали увеличиваться.