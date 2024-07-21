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Телеграммы, письма и послания соболезнования в связи с кончиной Генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга

Получив информацию о кончине Генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга, руководители многих стран направили телеграммы, письма и послания соболезнования Партии, Государству, народу Вьетнама и семье товарища Нгуен Фу Чонга.   
Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонг. Фото: ВИA
Получив известие о кончине Генерального секретаря Центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии Вьетнама (КПВ), Премьер-министр Королевства Таиланд Сеттха Тхависин, Президент Республики Индия Драупади Мурму и Премьер-министр Республики Индия Нарендра Моди, Председатель Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Чен Ын, Президент Республики Корея Юн Сок Ёль, Президент США Джо Байден, Премьер-министр Японии, Председатель правящей Либерально-демократической партии Кисида Фумио, Генерал-губернатор Австралии Саманта Джой Мостин, Председатель Сената Австралии Сьюзан Лайнс и Спикер Палаты представителей Австралии Милтон Дик, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и Президент Генеральной Ассамблеи ООН Деннис Фрэнсис направили телеграммы, письма и послания со словами соболезнования ЦК КПВ, Президенту Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) То Ламу, Премьер-министру СРВ Фам Минь Тьиню, Председателю Национального собрания (НС) СРВ Чан Тхань Ману, народу Вьетнама и семье товарища Нгуен Фу Чонга.

Ниже приводится содержание телеграмм, писем и посланий:

* От имени Правительства и народа Таиланда Премьер-министр Сретта Тависин выразил глубокие соболезнования Правительству, народу Вьетнама и семье Генерального секретаря ЦК КПВ в связи с этой большой утратой.

Премьер-министр Таиланда выразил восхищение важным вкладом Генерального секретаря ЦК КПВ в работу по строительству и развитию страны, а также в укреплении отношений между Вьетнамом и Таиландом, в частности в поднятии отношений между Вьетнамом и Таиландом на уровень стратегического партнерства в ходе исторического визита Генерального секретаря ЦК КПВ в Таиланд в 2013 году.

* Индийские руководители от имени Правительства и народа Индии выразили искренние соболезнования в связи с большой утратой Вьетнама, выразили уважение к жизни и деятельности Генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга. Индийские руководители подтвердили, что они будут стоять плечом к плечу с руководителями и народом Вьетнама и семьей Генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга в этот болезненный момент.

* Председатель ТПК Ким Чен Ын подтвердил, что Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг посвятил всю свою жизнь борьбе за развитие Партии, Государства и счастью вьетнамского народа, приложил много усилий для укрепления и развития отношений дружбы и сотрудничества между КНДР и Вьетнамом в соответствии с соглашением, достигнутым в ходе переговоров на саммите в марте 2019 года в Ханое. Он также подчеркнул, что вклад Генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга навсегда останется в революционной истории вьетнамского народа и дружественных отношениях между двумя странами.

* В телеграмме Президента Республики Корея Юн Сок Ёля говорится: «Я чувствую бесконечную печаль в связи с известием о смерти Генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга, великого руководителя Вьетнама.

От имени Правительства и народа Южной Кореи я искренне выражаю соболезнования семье товарища Нгуен Фу Чонга и народу Вьетнама в связи с кончиной уважаемого руководителя. Достижения и стремление Генерального секретаря ЦК КПВ развивать процветающий Вьетнам и углублять отношений дружбы и сотрудничества между Вьетнамом и Южной Кореей навсегда останутся в памяти народов двух стран».

* Президент США Джо Байден выразил глубокие соболезнования народу Вьетнама и семье Генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга в связи с этой большой утратой. В послании Президента Байдена говорится: «Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг был решительным сторонником глубоких отношений между народами США и Вьетнама. Под руководством Генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга дружба и партнерство между двумя странами укреплялись и развивались. Его исторический визит в США в 2015 году стал важной вехой в двусторонних отношениях. Благодаря видению Генерального секретаря ЦК КПВ, в ходе моего государственного визита в Ханой в 2023 году Вьетнам и США стали «всеобъемлющими стратегическими партнерами» - высочайший уровень партнерства во внешней политике Вьетнама. Народы Вьетнама и США, а также народы в Индо-Тихоокеанском регионе сегодня пользуются большей безопасностью и возможностями благодаря дружбе и отношениям партнерства между нашими двумя странами. Это было достигнуто благодаря Генеральному секретарю ЦК КПВ Нгуен Фу Чонгу.

США и я лично всегда будут помнить и уважать приверженность Генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга примирению и построению будущего мира, стабильности и процветания в регионе и во всем мире. Мы чтим его наследие и выражаем глубокие соболезнования вьетнамскому народу в связи с его кончиной».

* В телеграмме Премьер-министра Японии Кисиды Фумио говорится: «Я был крайне потрясен и опечален уходом из жизни г-на Нгуен Фу Чонга, Генерального секретаря ЦК КПВ. От имени Правительства и народа Японии я хотел бы выразить глубочайшие соболезнования Правительству и народу Вьетнама, а также всей семье Генерального секретаря ЦК КПВ».

Обмены мнениями с Генеральным секретарем ЦК КПВ во время встреч стали для меня незабываемым воспоминанием. Я хотел бы еще раз выразить глубочайшую благодарность г-ну Нгуен Фу Чонгу за большой вклад в развитие вьетнамско-японских отношений.

Ценя выдающееся руководство г-на Нгуен Фу Чонга работой по установлению тесных отношений сотрудничества между Японией и Вьетнамом во многих важных областях, я хотел бы выразить свои бесконечные соболезнования и пусть его душа упокоится с миром.

* В письме австралийские руководители выразили свои глубокие соболезнования НС, Правительству, народу Вьетнама и семье Генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга в связи с этой большой утратой, высоко оценили чувства и искренность, которые Генеральный секретарь ЦК КПВ проявил к отношениям между Вьетнамом и Австралией, в частности его вклад в поднятие отношений двух стран на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства. Австралийские руководители подчеркнули, что большой вклад Генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга в дело строительства и развития мирного и процветающего Вьетнама всегда будет помнить международное сообщество. В то же время они подтвердили, что продолжат придавать большое значение развитию стратегического доверия во вьетнамско-австралийских отношениях, как того хотел Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг.

*Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и Президент Генеральной Ассамблеи ООН Деннис Фрэнсис выразили свои глубокие соболезнования Государству, народу Вьетнама и семье покойного Генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сказал, что он хотел бы разделить горечь этой большой утраты вьетнамского народа в связи с кончиной Генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга. Генеральный секретарь ООН подчеркнул, что на посту Генерального секретаря ЦК КПВ товарищ Нгуен Фу Чонг был ключевым руководителем в современной истории Вьетнама. Под руководством Генерального секретаря ЦК КПВ Вьетнам продолжает уверенно идти по пути развития, чтобы стать одной из самых быстрорастущих экономик мира и важным партнером ООН.

Президент Генеральной Ассамблеи ООН Деннис Фрэнсис отметил, что Генеральный секретарь ЦК КПВ был преданным своему делу руководителем, посвятившем себя своей Родине более десяти лет.

* В тот же день Вице-премьер, Министр иностранных дел Камбоджи Сок Ченда Софеа, Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди, Министр иностранных дел Таиланда Марис Сангиампонгса, Министр иностранных дел Японии Камикава Ёко направили телеграммы, письма и послания со словам соболезнования Министру иностранных дел Буй Тхань Шону.

Нянзан/ВИА

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