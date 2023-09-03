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НОВОСТИ

США подтвердили свое желание укреплять сотрудничество с Вьетнамом

Государственный секретарь США Энтони Дж. Блинкен 1 сентября (по ханойскому времени) выразил свои наилучшие пожелания правительству и народу Вьетнама по случаю 78-го Национального дня страны (2 сентября).
  Государственный секретарь США Антони Дж. Блинкен. Фото: AFP/ВИA  
Государственный секретарь США Энтони Дж. Блинкен 1 сентября (по ханойскому времени) выразил свои наилучшие пожелания правительству и народу Вьетнама по случаю 78-го Национального дня страны (2 сентября).

США поддерживают сильный, процветающий, независимый и самостоятельный Вьетнам, подтвердил Блинкен, добавив, что его страна дорожит партнерством, которое правительства и народы двух стран строили вместе и с нетерпением ожидают совместной работы над приоритетами, которые способствуют достижению их общей цели - созданию процветающего, открытого, и самостоятельного мирного Индо-Тихоокеанского региона.

Он также сказал в заявлении Госдепартамента для СМИ, что с нетерпением ожидает исторического визита президента Байдена в Ханой 10 сентября, чтобы отпраздновать все, чего две страны достигли вместе, и спланировать их общее будущее.

ИЖВ/ВИА

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