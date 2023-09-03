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США подтвердили свое желание укреплять сотрудничество с Вьетнамом
США поддерживают сильный, процветающий, независимый и самостоятельный Вьетнам, подтвердил Блинкен, добавив, что его страна дорожит партнерством, которое правительства и народы двух стран строили вместе и с нетерпением ожидают совместной работы над приоритетами, которые способствуют достижению их общей цели - созданию процветающего, открытого, и самостоятельного мирного Индо-Тихоокеанского региона.
Он также сказал в заявлении Госдепартамента для СМИ, что с нетерпением ожидает исторического визита президента Байдена в Ханой 10 сентября, чтобы отпраздновать все, чего две страны достигли вместе, и спланировать их общее будущее.