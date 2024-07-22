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США оставались крупнейшим экспортным рынком вьетнамской сельскохозяйственной продукции
На их долю приходилось 20,7% общей стоимости экспорта сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции страны, что на 20,8% больше, чем за тот же период 2023 года. По оценкам экспертов, остается много возможностей для увеличения стоимости экспорта на этот рынок в последние месяцы года.
Директор по связям с общественностью Вьетнамской ассоциации экспортеров и производителей морепродуктов Ле Ханг заявила, что экспорт морепродуктов в США за июнь 2024 года вырос на 14%, в результате чего общая стоимость экспорта морепродуктов на этот рынок в первой половине 2024 года достигла 733 млн долл. США, что показало рост на 9% по сравнению с тем же периодом 2023 года.
Это увеличение частично обусловлено оптимистическим признаком в американской экономике – быстрым падением инфляции с 9% до 3%. США вскоре предпримут шаги по снижению процентных ставок, чтобы стимулировать потребление, что откроет возможности для экспортеров.
В настоящее время вьетнамские предприятия продвигают экспорт морепродуктов на рынок США. По словам генерального директора корпорации по морепродуктам Миньфу Ле Ван Куанга, в 2024 году 20% ее продукции придется на рынок США. Представитель АО «Намвьет» рассказал об относительно хорошей ситуации с экспортом на рынок США благодаря успешному сотрудничеству с крупными дистрибьюторами и восстановлению связей с постоянными клиентами.
Помимо морепродуктов, кешью также является продуктом, обладающим большим потенциалом для экспорта на американский рынок. По данным Комиссии по международной торговле США, за первые 4 месяцев 2024 года США импортировали более 47,73 тыс. тонн орехов кешью на сумму 252,96 млн долл. США, что больше на 18,5% по объему и на 9,1% по стоимости по сравнению с тем же периодом 2023 года. Из них 41,98 тыс. тонн было импортировано из Вьетнама со стоимостью 220,92 млн долл. США.
Также за первые 4 месяца 2024 года США импортировали из Вьетнама 2,2 тыс. тонн чая на сумму 3,2 млн долл. США, что больше на 103,1% по объему и на 83,9% по стоимости по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Вьетнам сейчас является 4-м по величине рынком поставки чая в США с быстрыми темпами роста.
Однако, на его долю приходится только 5,7% от общего объема импорта чая США. По статистике, около 86% от общего количества чая, который был экспортирован в США в 2023 году, был черным, поэтому у Вьетнама существует еще много возможностей для увеличения экспорта этого продукта на рынок США.
Что касается кофе, то по информации Американской ассоциации «Спешелти кофе», потребление «спешелти» кофе в США растет в связи с растущим спросом молодых потребителей. 45% участников опроса ответили, что употребляют «спешелти» кофе. Это самый высокий показатель, зафиксированный со времен пандемии Covid-19, который на 4% выше, чем в 2023 году. Вьетнамские кофейные предприятия при экспорте на рынок США должны уделять особое внимание этому сегменту рынка. За первые 5 месяцев 2024 года стоимость экспорта кофе из Вьетнама в США достигла 169,4 млн долл. США, что составило 57,9% оборота за весь 2023 год.