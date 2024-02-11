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Стоимость экспорта кофе из Вьетнама в январе удвоилась
Резкий рост внутренних цен на кофе объясняется тем, что трейдеры активно закупали кофе перед праздником Лунного Нового года (Тэт), а экспортеры опасались дефицита поставок, как в прошлом году, поэтому старались закупать больше.
По прогнозам, урожай кофе в провинции Даклак в 2023-2034 годах составит 580.000 тонн, а объем экспорта кофе оценивается в 330.000 тонн. Если цены останутся такими же высокими, как сейчас, и будут незначительно колебаться в ближайшем будущем, экспортный оборот провинции может достичь 900 миллионов долларов США.
В провинции Ламдонг насчитывается около 175.700 га кофейных угодий, и ожидается, что урожай 2023-2024 годов достигнет 535.000 тонн.
В 2023 году Вьетнам экспортировал более 1,6 млн тонн, что на 8,7% меньше по количеству, но на 4,6% больше по стоимости по сравнению с прошлым годом, достигнув рекордного оборота в 4,24 млрд долларов США.
По данным Вьетнамской ассоциации кофе и какао (Vicofa), производство кофе во Вьетнаме в урожае 2023-2024 годов составит 1,6-1,7 млн тонн, что ниже, чем 1,78 млн тонн в 2022-2023 годах .