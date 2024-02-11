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Стоимость экспорта кофе из Вьетнама в январе удвоилась

По данным Министерства сельского хозяйства и развития сельских районов, в январе Вьетнам отправил за рубеж 230.000 тонн кофе, заработав 623 миллиона долларов США, что на 61,6% больше по объему и на 100,3% в стоимостном выражении в годовом исчислении.
  В последние дни Года Кота средняя цена на кофе в провинциях Центрального нагорья продолжает расти по сравнению с предыдущей неделей. Фото: ВИA  
В последние дни Года Кота средняя цена на кофе в провинциях Центрального нагорья продолжает расти по сравнению с предыдущей неделей. В некоторых населенных пунктах кофе покупают по цене от 78.200 до 79.400 донгов (3,2-3,25 доллара США) за кг. При сохранении текущей тенденции к росту цены на кофе на внутреннем рынке, вероятно, скоро превысят 80.000 донгов за кг.

Резкий рост внутренних цен на кофе объясняется тем, что трейдеры активно закупали кофе перед праздником Лунного Нового года (Тэт), а экспортеры опасались дефицита поставок, как в прошлом году, поэтому старались закупать больше.

По прогнозам, урожай кофе в провинции Даклак в 2023-2034 годах составит 580.000 тонн, а объем экспорта кофе оценивается в 330.000 тонн. Если цены останутся такими же высокими, как сейчас, и будут незначительно колебаться в ближайшем будущем, экспортный оборот провинции может достичь 900 миллионов долларов США.

В провинции Ламдонг насчитывается около 175.700 га кофейных угодий, и ожидается, что урожай 2023-2024 годов достигнет 535.000 тонн.

В 2023 году Вьетнам экспортировал более 1,6 млн тонн, что на 8,7% меньше по количеству, но на 4,6% больше по стоимости по сравнению с прошлым годом, достигнув рекордного оборота в 4,24 млрд долларов США.

По данным Вьетнамской ассоциации кофе и какао (Vicofa), производство кофе во Вьетнаме в урожае 2023-2024 годов составит 1,6-1,7 млн тонн, что ниже, чем 1,78 млн тонн в 2022-2023 годах .

ИЖВ/ВИА

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