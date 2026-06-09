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Сотрудничество между законодательными органами вносит активный вклад в развитие отношений между Вьетнамом и Камбоджей
Премьер-министр Хун Манет выразил радость в связи с очередным визитом во Вьетнам, передал приветствия от Председателя Национального собрания Камбоджи Кхуон Судари. Он также высоко оценил сотрудничество между законодательными органами двух стран, которое вносит важный вклад в развитие двусторонних отношений в целом.
Премьер-министр Хун Манет высоко оценил сотрудничество и поддержку Вьетнама в подготовке высококвалифицированных кадров и обеспечении социальной защиты населения, отметив особую практическую значимость медицинских программ для жителей приграничных районов. Премьер-министр также подтвердил, что Правительство Камбоджи неизменно поддерживает и создаёт благоприятные условия для стабильной жизни лиц вьетнамского происхождения в Камбодже, рассматривая их как важный мост дружбы между двумя странами.
Оба руководителя с удовлетворением отметили, что отношения между двумя партиями и двумя государствами развиваются содержательно и приносят конкретные результаты во многих сферах. Политическое доверие продолжает укрепляться; сотрудничество в области обороны и безопасности осуществляется тесно и отвечает общим интересам сторон; экономическое и торговое взаимодействие остаётся одной из наиболее успешных сфер, а достижение цели по увеличению товарооборота до 20 миллиардов долларов США представляется вполне реальным. Активно развиваются связи в области образования, подготовки кадров, культуры, туризма и народной дипломатии.
Стороны договорились содействовать тому, чтобы парламенты двух стран поддерживали дальнейшую интеграцию экономик посредством развития инфраструктурной взаимосвязанности, автомобильного, водного и воздушного сообщения, а также сети пограничных пунктов пропуска. Эти меры призваны придать дополнительный импульс торговле, инвестициям, устойчивому развитию и контактам между народами двух государств. Кроме того, стороны подчеркнули необходимость укрепления тесного и эффективного взаимодействия в борьбе с трансграничной преступностью, прежде всего с онлайн-мошенничеством, в целях сохранения границы как пространства мира, стабильности, сотрудничества и развития.
Оба руководителя высоко оценили поступательное развитие сотрудничества между Сенатом и Национальным собранием Камбоджи и Национальным собранием Вьетнама, особенно регулярные встречи председателей парламентов двух стран на полях многосторонних форумов, которые вносят важный вклад в укрепление солидарности и дружбы между государствами. Стороны договорились углублять межпарламентское сотрудничество посредством обменов делегациями высокого уровня, взаимодействия профильных комитетов, групп парламентской дружбы, молодых парламентариев и женщин-парламентариев, а также тесно координировать действия на таких многосторонних площадках, как Межпарламентский союз (МПС), Азиатско-Тихоокеанский парламентский форум (APPF), Межпарламентская ассамблея государств Юго-Восточной Азии (АИПА), Парламентская ассамблея Франкофонии и другие межрегиональные механизмы сотрудничества.
Стороны подчеркнули историческую ценность отношений между двумя странами и подтвердили намерение тесно взаимодействовать в проведении широкой информационно-разъяснительной работы среди населения, особенно среди молодого поколения, с целью формирования полного понимания исторического значения двусторонних отношений и ответственности за сохранение и укрепление традиционной дружбы между двумя партиями и двумя государствами. Особое внимание будет уделено подготовке к празднованию 60-летия установления дипломатических отношений — важной исторической вехи в отношениях между Вьетнамом и Камбоджей, которое будет отмечаться многочисленными значимыми мероприятиями (24 июня 1967 года — 24 июня 2027 года).