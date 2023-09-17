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Состоялись переговоры между премьер-министр Фам Минь Тьинем и премьер-министром Госсовета Китая Ли Цяном
Премьер-министр Ли Цян подтвердил, что Китай всегда считает отношения с Вьетнамом приоритетом всей внешней добрососедской политики Китая. Китай поддерживает Вьетнам в успешном строительстве и развитии социализма и готов совместно с Вьетнамом расширять и углублять практическое сотрудничество. Премьер-министр Ли Цян высоко оценил активное, эффективное участие и важный вклад Вьетнама в CAEXPO и CABIS.
Обе стороны договорились продолжать эффективно реализовывать общее понимание между двумя генеральными секретарями Партий о дальнейшем развитии и углублении всеобъемлющего стратегического партнерства и сотрудничества между Вьетнамом и Китаем, а также договоренностей, достигнутых во время визита в Китай Фам Минь Тьиня в июне 2023 г. и других визитов на высоком уровне. Соответственно, обе стороны совместно продвигают контакты на высоком и всех уровнях, расширяют практическое сотрудничество в сферах экономики – торговли, инвестиций и межличностных обменов, поддерживают координацию и сотрудничество в многосторонних механизмах и форумах, координируют действия для эффективного управления сухопутными границами и контроля разногласий, вместе поддерживая мир и стабильность на море.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул, что обеим сторонам необходимо продвигать свои географические преимущества и взаимодополняемость для содействия практическому сотрудничеству в области сбалансированного и устойчивого развития, предложил Китаю ускорить процесс открытия рынка для вьетнамской сельскохозяйственной и рыбной продукции, создать условия для скорейшего создания вьетнамских офисов по содействию торговле в Чэнду (Сычуань) и Хайкоу (Хайнань), скоординировать действия для повышения эффективности таможенного оформления и предотвращения перегруженности товарами у пограничных ворот.
Одобрив и высоко оценив предложения премьер-министра Фам Минь Тьиня о сотрудничестве, премьер-министр Ли Цян подтвердил, что Китай продолжит открывать свой рынок для вьетнамских товаров, поощрять расчеты в местной валюте...
Премьер-министр Ли Цян также предложил, чтобы обе стороны увеличили межличные обмены и способствовали пропаганде традиций дружбы, особенно среди молодого поколения, подтвердил, что китайское правительство будет поощрять людей посетить Вьетнам, поддерживать открытие новых авиамаршрутов между двумя странами и способствовать реализации проектов помощи в сферах социального обеспечения, здравоохранения и образования во Вьетнаме.
Обе стороны обменялись искренними и откровенными мнениями по морским вопросам, согласившись подтвердить важность адекватного контроля разногласий и поддержания мира и стабильности в Восточном море. Премьер-министр Фам Минь Тьинь предложил обеим сторонам продолжать строго соблюдать общее понимание на высоком уровне и «Соглашение об основных руководящих принципах в решении морских вопросов между Вьетнамом и Китаем», взаимно уважать законные права и интересы, разрешать споры и разногласия мирными средствами в соответствии с международным правом, включая Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года (ЮНКЛОС).
По случаю участия премьер-министра Фам Минь Тьиня в выставке CAEXPO был организован ряд мероприятий, таких как: запуск пилотной эксплуатации ландшафтной зоны водопада Банжок (с вьетнамской стороны) - Дешан (с китайской стороны), запуск строительства «умных пограничных ворот Хыунги – Юи Гуань», подписание Меморандума о сотрудничестве между Министерством сельского хозяйства и развития сельских местностей и властью Чжуанского автономного района, Гуанси.
Два премьер-министра также обсудили международные и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес, и договорились укреплять координацию и сотрудничество на региональных и международных форумах.
По этому случаю премьер-министр Ли Цян выразил глубокие соболезнования родственникам погибших и пострадавшим в результате трагического пожара в Ханое ночью 12 сентября.