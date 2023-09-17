Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Состоялись переговоры между премьер-министр Фам Минь Тьинем и премьер-министром Госсовета Китая Ли Цяном

По сообщению спецкора ВИА, по случаю участия в ярмарке Китай-АСЕАН (CAEXPO) и 20-м саммите Китай-АСЕАН по торговле и инвестициям (CABIS) 16 сентября во второй половине дня премьер-министр Фам Минь Тьинь провел переговоры с премьер-министром Госсовета КНР Ли Цяном в городе Наньнин (провинция Гуанси, Китай).
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь провел переговоры с премьер-министром Китая Ли Цяном. Фото: Зыонг Жанг/ВИА  
На переговорах подчеркнув важность вьетнамско-китайских отношений в общей внешней политике каждой страны, премьер-министр Фам Минь Тьинь подтвердил, что Партия и государство Вьетнама придают большое значение развитию дружественных, стабильных и здоровых отношений с Китаем, определив это главным приоритетом во внешней политике Вьетнама.

Премьер-министр Ли Цян подтвердил, что Китай всегда считает отношения с Вьетнамом приоритетом всей внешней добрососедской политики Китая. Китай поддерживает Вьетнам в успешном строительстве и развитии социализма и готов совместно с Вьетнамом расширять и углублять практическое сотрудничество. Премьер-министр Ли Цян высоко оценил активное, эффективное участие и важный вклад Вьетнама в CAEXPO и CABIS.

Обе стороны договорились продолжать эффективно реализовывать общее понимание между двумя генеральными секретарями Партий о дальнейшем развитии и углублении всеобъемлющего стратегического партнерства и сотрудничества между Вьетнамом и Китаем, а также договоренностей, достигнутых во время визита в Китай Фам Минь Тьиня в июне 2023 г. и других визитов на высоком уровне. Соответственно, обе стороны совместно продвигают контакты на высоком и всех уровнях, расширяют практическое сотрудничество в сферах экономики – торговли, инвестиций и межличностных обменов, поддерживают координацию и сотрудничество в многосторонних механизмах и форумах, координируют действия для эффективного управления сухопутными границами и контроля разногласий, вместе поддерживая мир и стабильность на море.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул, что обеим сторонам необходимо продвигать свои географические преимущества и взаимодополняемость для содействия практическому сотрудничеству в области сбалансированного и устойчивого развития, предложил Китаю ускорить процесс открытия рынка для вьетнамской сельскохозяйственной и рыбной продукции, создать условия для скорейшего создания вьетнамских офисов по содействию торговле в Чэнду (Сычуань) и Хайкоу (Хайнань), скоординировать действия для повышения эффективности таможенного оформления и предотвращения перегруженности товарами у пограничных ворот.

Одобрив и высоко оценив предложения премьер-министра Фам Минь Тьиня о сотрудничестве, премьер-министр Ли Цян подтвердил, что Китай продолжит открывать свой рынок для вьетнамских товаров, поощрять расчеты в местной валюте...

Премьер-министр Ли Цян также предложил, чтобы обе стороны увеличили межличные обмены и способствовали пропаганде традиций дружбы, особенно среди молодого поколения, подтвердил, что китайское правительство будет поощрять людей посетить Вьетнам, поддерживать открытие новых авиамаршрутов между двумя странами и способствовать реализации проектов помощи в сферах социального обеспечения, здравоохранения и образования во Вьетнаме.

Обе стороны обменялись искренними и откровенными мнениями по морским вопросам, согласившись подтвердить важность адекватного контроля разногласий и поддержания мира и стабильности в Восточном море. Премьер-министр Фам Минь Тьинь предложил обеим сторонам продолжать строго соблюдать общее понимание на высоком уровне и «Соглашение об основных руководящих принципах в решении морских вопросов между Вьетнамом и Китаем», взаимно уважать законные права и интересы, разрешать споры и разногласия мирными средствами в соответствии с международным правом, включая Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года (ЮНКЛОС).

По случаю участия премьер-министра Фам Минь Тьиня в выставке CAEXPO был организован ряд мероприятий, таких как: запуск пилотной эксплуатации ландшафтной зоны водопада Банжок (с вьетнамской стороны) - Дешан (с китайской стороны), запуск строительства «умных пограничных ворот Хыунги – Юи Гуань», подписание Меморандума о сотрудничестве между Министерством сельского хозяйства и развития сельских местностей и властью Чжуанского автономного района, Гуанси.

Два премьер-министра также обсудили международные и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес, и договорились укреплять координацию и сотрудничество на региональных и международных форумах.

По этому случаю премьер-министр Ли Цян выразил глубокие соболезнования родственникам погибших и пострадавшим в результате трагического пожара в Ханое ночью 12 сентября.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Отношения всеобъемлющего стратегического партнерства и сотрудничества между Вьетнамом и Китаем

Отношения всеобъемлющего стратегического партнерства и сотрудничества между Вьетнамом и Китаем

Благодаря совместным усилиям обеих сторон, отношения всеобъемлющего стратегического партнерства и сотрудничества между Вьетнамом и Китаем за последние годы продолжаются сильно развиваться во всех областях.
ПОДРОБНЕЕ

Top