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Состоялась торжественная церемония встречи президента России Владимира Путина
По приглашению генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама (ЦК КПВ) Нгуен Фу Чонга президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл в Ханой, начав государственный визит в Социалистическую Республику Вьетнам.
20 июня в полдень по местному времени перед главным входом Президентского дворца в Ханое прошла церемония официальной встречи президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Вьетнама То Ламом.
Большое количество детей и жителей столицы размахивали национальными флагами двух стран в честь прибытия президента Владимира Путина и высокопоставленной делегации Российской Федерации.
Владимир Путин пять раз посещал Вьетнам во время своего пребывания на посту главы Российского государства.
Этот государственный визит российского лидера во Вьетнам проходит в момент празднования 30-летия подписания Договора об основах дружественных отношений между Социалистической Республикой Вьетнам и Российской Федерацией (1994 – 2024 гг.) и подготовки к 75-й годовщине установления двусторонних дипломатических отношений в 2025 году.
Кортеж президента Владимира Путина подъехал ко дворцу, а президент Вьетнама То Лам тепло приветствовал своего российского коллегу, возглавлявшего высокопоставленную делегацию Российской Федерации.
Под приветственную музыку президент Вьетнама То Лам пригласил президента России Владимира Путина подняться на почетную трибуну. Военный оркестр исполнил государственные гимны двух стран. На официальной церемонии приветствия государственный визит российского лидера во Вьетнам был встречен салютом из 21 орудия.
Визит Президента Владимира Путина проходит в контексте вьетнамско-российских отношений, развивающихся очень хорошим, быстрым и всесторонним образом; является моделью взаимовыгодного и равноправного сотрудничества, отвечающей интересам ради мира, сотрудничества и развития в регионе и мире.
Отношения между двумя странами вступили в новый этап развития после подписания 16 июня 1994 года Договора об основах дружественных отношений между Вьетнамом и Российской Федерацией. До сих пор лидеры двух стран всегда подтверждают, что этот Договор является историческим документом, имеющим огромное значение, символом начала нового этапа в развитии многопланового сотрудничества между Вьетнамом и Россией, создавшем предпосылку для вывода отношений двух стран к стратегическому партнерству в 2001 году и к всеобъемлющему стратегическому партнерству в 2012 году. Это очень важные вехи, знаменующие новый шаг в развитии отношений между двумя странами.
На протяжении последних 30 лет поколения лидеров и народов двух стран постоянно стремились развивать крепкую дружбу, укреплять и развивать всестороннее двустороннее сотрудничество во всех сферах на благо двух народов, способствуя миру, сотрудничеству, развитию в регионе и мире.
Вьетнам в настоящее время является крупнейшим торговым партнером России в Юго-Восточной Азии. Российская Федерация входит в пятерку крупнейших торговых партнеров Вьетнама в Европе. Двусторонний товарооборот между Вьетнамом и Россией в 2023 году достиг 3,63 млрд долларов США, а за первые 5 месяцев 2024 года достиг 1,96 млрд долларов США. У двух стран также есть инвестиционные проекты, включая важные области и сильные стороны России, такие как энергетика, наука и технологии, образование и подготовка кадров... Кроме того, Вьетнам и Россия также имеют множество форм сотрудничества в области обороны и безопасности.
Этот визит имеет очень важное значение, поскольку он способствует дальнейшему углублению всеобъемлющего стратегического партнерства между Вьетнамом и Россией во всех областях, особенно в контексте того, что две страны прилагают усилия для реализации Совместной декларации о видении всеобъемлющего стратегического партнерства до 2030 года.
После церемонии встречи лидеры двух стран возглавили высокопоставленные делегации двух стран, чтобы провести переговоры, оценить результаты сотрудничества двух стран за прошедшее время и предложить направления сотрудничества на будущее.