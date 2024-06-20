Состоялась торжественная церемония встречи президента России Владимира Путина

Президент Вьетнама То Лам (справа) и президент России Владимир Путин слушают государственные гимны двух стран. Фото: ВИA

По приглашению генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама (ЦК КПВ) Нгуен Фу Чонга президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл в Ханой, начав государственный визит в Социалистическую Республику Вьетнам.



20 июня в полдень по местному времени перед главным входом Президентского дворца в Ханое прошла церемония официальной встречи президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Вьетнама То Ламом.

Большое количество детей и жителей столицы размахивали национальными флагами двух стран в честь прибытия президента Владимира Путина и высокопоставленной делегации Российской Федерации.



Владимир Путин пять раз посещал Вьетнам во время своего пребывания на посту главы Российского государства.



Этот государственный визит российского лидера во Вьетнам проходит в момент празднования 30-летия подписания Договора об основах дружественных отношений между Социалистической Республикой Вьетнам и Российской Федерацией (1994 – 2024 гг.) и подготовки к 75-й годовщине установления двусторонних дипломатических отношений в 2025 году.



Кортеж президента Владимира Путина подъехал ко дворцу, а президент Вьетнама То Лам тепло приветствовал своего российского коллегу, возглавлявшего высокопоставленную делегацию Российской Федерации.



Под приветственную музыку президент Вьетнама То Лам пригласил президента России Владимира Путина подняться на почетную трибуну. Военный оркестр исполнил государственные гимны двух стран. На официальной церемонии приветствия государственный визит российского лидера во Вьетнам был встречен салютом из 21 орудия.



Салют из 21 пушки в честь президента России Владимира Путина. Фото: ВИA



Визит Президента Владимира Путина проходит в контексте вьетнамско-российских отношений, развивающихся очень хорошим, быстрым и всесторонним образом; является моделью взаимовыгодного и равноправного сотрудничества, отвечающей интересам ради мира, сотрудничества и развития в регионе и мире.



Отношения между двумя странами вступили в новый этап развития после подписания 16 июня 1994 года Договора об основах дружественных отношений между Вьетнамом и Российской Федерацией. До сих пор лидеры двух стран всегда подтверждают, что этот Договор является историческим документом, имеющим огромное значение, символом начала нового этапа в развитии многопланового сотрудничества между Вьетнамом и Россией, создавшем предпосылку для вывода отношений двух стран к стратегическому партнерству в 2001 году и к всеобъемлющему стратегическому партнерству в 2012 году. Это очень важные вехи, знаменующие новый шаг в развитии отношений между двумя странами. На церемонии встречи присутствовали: член Политбюро, министр национальной обороны Фан Ван Жанг; секретарь ЦК КПВ, заведующий Отделом ЦК КПВ по внешним связям Ле Хоай Чунг; Член ЦК КПВ, заместитель премьер-министра Чан Хонг Ха, сопредседатель вьетнамско-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству; член ЦК КПВ, заместитель председателя Национального собрания, председатель группы парламентариев вьетнамско – российской дружбы Нгуен Кхак Динь; член ЦК КПВ; Заведующий ЦК КПВ Нгуен Зуй Нгок; член ЦК КПВ, министр иностранных дел Буй Тхань Шон; член ЦК КПВ, заведующий Канцелярией президента Ле Кхань Хай; член ЦК КПВ, министр общественной безопасности Лыонг Там Куанг; член ЦК КПВ, министр планирования и инвестиций Нгуен Чи Зунг; член ЦК КПВ, министр промышленности и торговли Нгуен Хонг Зиен; член ЦК КПВ, министр финансов Хо Дык Фок; член ЦК КПВ, министр транспорта Нгуен Ван Тханг; член ЦК КПВ, министр культуры, спорта и туризма Нгуен Ван Хунг; член ЦК КПВ, министр образования и профессиональной подготовки Нгуен Ким Шон; член ЦК КПВ, министр науки и техники Хюнь Тхань Дат; член ЦК КПВ, министр сельского хозяйства и развития сельских районов Ле Минь Хоан; член ЦК КПВ, губернатор Государственного банка Вьетнама Нгуен Тхи Хонг; член ЦК КПВ, председатель Ханойского народного комитета Чан Ши Тхань; Посол Вьетнама в Российской Федерации Данг Минь Кхой; помощник президента То Ан Со.Визит Президента Владимира Путина проходит в контексте вьетнамско-российских отношений, развивающихся очень хорошим, быстрым и всесторонним образом; является моделью взаимовыгодного и равноправного сотрудничества, отвечающей интересам ради мира, сотрудничества и развития в регионе и мире.Отношения между двумя странами вступили в новый этап развития после подписания 16 июня 1994 года Договора об основах дружественных отношений между Вьетнамом и Российской Федерацией. До сих пор лидеры двух стран всегда подтверждают, что этот Договор является историческим документом, имеющим огромное значение, символом начала нового этапа в развитии многопланового сотрудничества между Вьетнамом и Россией, создавшем предпосылку для вывода отношений двух стран к стратегическому партнерству в 2001 году и к всеобъемлющему стратегическому партнерству в 2012 году. Это очень важные вехи, знаменующие новый шаг в развитии отношений между двумя странами.

На протяжении последних 30 лет поколения лидеров и народов двух стран постоянно стремились развивать крепкую дружбу, укреплять и развивать всестороннее двустороннее сотрудничество во всех сферах на благо двух народов, способствуя миру, сотрудничеству, развитию в регионе и мире.

Президент Вьетнама То Лам и президент России Владимир Путин обходят почетный караул Вьетнамской народной армии. Фото: ВИA







