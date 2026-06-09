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Создание новых стимулов для развития отношений Всеобъемлющего стратегического партнёрства между Вьетнамом и Таиландом
Выразив удовлетворение своим первым официальным визитом во Вьетнам, который проходит в год 50-летия установления дипломатических отношений между двумя странами, Премьер-министр Анутин Чарнвиракул подтвердил, что Таиланд неизменно придаёт большое значение отношениям с Вьетнамом и стремится к дальнейшему развитию всестороннего и содержательного сотрудничества во всех сферах.
Премьер-министр Таиланда выразил надежду, что обе стороны эффективно реализуют результаты официального визита Генерального секретаря ЦК КПВ, Президента То Лама в Таиланд, включая Программу действий по реализации отношений Всеобъемлющего стратегического партнёрства на период 2026–2031 годов.
Главы правительств выразили удовлетворение динамичным развитием вьетнамско-таиландских отношений за прошедшие 50 лет с момента установления дипломатических отношений (1976–2026 годы). Они отметили, что двусторонние отношения находятся на наилучшем этапе за всю историю своего развития благодаря прочному фундаменту политического доверия, активному экономическому сотрудничеству и всё более тесным связям между народами двух стран.
Стороны договорились продолжать укреплять политическое доверие посредством регулярного обмена делегациями и контактов на высшем и других уровнях по всем каналам взаимодействия; эффективно использовать существующие механизмы двустороннего сотрудничества, особенно механизм совместных заседаний кабинетов министров под председательством премьер-министров и механизмы взаимодействия на уровне министерств; а также тесно координировать усилия для эффективной реализации Всеобъемлющего стратегического партнёрства в предстоящий период.
Обе стороны согласились расширять сотрудничество в области обороны и безопасности, продолжать совместное патрулирование на море, координировать борьбу с транснациональной преступностью, прежде всего с незаконным оборотом наркотиков, торговлей людьми и киберпреступностью, а также вновь подтвердили обязательство не допускать использования территории одной страны отдельными лицами или организациями для деятельности против другой страны.
В экономической сфере руководители двух правительств договорились эффективно реализовывать стратегию «Три взаимосвязи», развивать транспортную, логистическую, авиационную и туристическую взаимосвязанность, изучить возможности развития автомобильных и прибрежных водных транспортных маршрутов, связывающих две страны и субрегион Меконга. Стороны также договорились повысить эффективность деятельности Совместного торгового комитета Вьетнама и Таиланда, сокращать торговые барьеры и создавать благоприятные условия для доступа товаров на рынки друг друга. Поставлена цель в ближайшее время довести объём двусторонней торговли до 25 миллиардов долларов США с дальнейшей перспективой достижения 50 миллиардов долларов на основе сбалансированного и устойчивого развития.
Стороны подтвердили намерение расширять сотрудничество в сельском хозяйстве, обеспечении продовольственной безопасности, а также в новых перспективных сферах, включая науку и технологии, искусственный интеллект, цифровую трансформацию, цифровую экономику, зелёную экономику, справедливый энергетический переход и инновации.
Премьер-министр Ле Минь Хынг подчеркнул, что Вьетнам неизменно приветствует, поощряет и создаёт благоприятные условия для деятельности иностранных инвесторов, включая инвесторов из Таиланда.
Высоко оценив инвестиционный и деловой климат во Вьетнаме, Премьер-министр Таиланда выразил благодарность и надежду на дальнейшую поддержку со стороны вьетнамского правительства в решении возникающих вопросов у таиландских компаний, работающих во Вьетнаме.
Премьер-министр Анутин Чарнвиракул заявил, что будет поощрять таиландский бизнес к расширению инвестиций в сферах, соответствующих сильным сторонам Таиланда и приоритетам развития Вьетнама. Он также выразил надежду на увеличение инвестиций вьетнамских компаний в Таиланд и развитие взаимодействия между предприятиями, цепочками поставок и стратегическими проектами двух стран.
Обе стороны договорились активизировать народные обмены, сотрудничество в области культуры, туризма и побратимских связей между регионами.
Премьер-министр Ле Минь Хынг поблагодарил Правительство Таиланда за внимание к вьетнамской общине в стране, за создание условий для сохранения и популяризации мемориальных комплексов, связанных с Президентом Хо Ши Мином, а также системы вьетнамских буддийских храмов в Таиланде. Он выразил надежду на дальнейшее содействие стабильной жизни, обучению и трудовой деятельности вьетнамских граждан в Таиланде.
Премьер-министр Таиланда высоко оценил сотрудничество двух стран в рамках проекта по сохранению красноголового журавля в Национальном парке Чамчим и подтвердил готовность Таиланда передать Вьетнаму особей этого редкого вида для содействия сохранению биоразнообразия и устойчивому развитию.
По региональным и международным вопросам главы правительств договорились продолжать тесную координацию в рамках АСЕАН и других многосторонних механизмов. Они подчеркнули важность сохранения единства, сплочённости и центральной роли АСЕАН, а также продвижения общей позиции Ассоциации по вопросу Восточного моря на основе международного права, прежде всего Конвенции ООН по морскому праву 1982 года (UNCLOS 1982).
Премьер-министр Ле Минь Хынг высоко оценил роль Таиланда в продвижении сотрудничества в рамках ACMECS и других субрегиональных механизмов, предложив сторонам совместно мобилизовать ресурсы для укрепления инфраструктурной взаимосвязанности, торговли, инвестиций, управления водными ресурсами, противодействия изменению климата, цифровой и зелёной трансформации, а также инновационного развития.
Премьер-министр Таиланда полностью поддержал предложения Вьетнама и подтвердил готовность продолжать тесное взаимодействие в целях повышения эффективности субрегиональных механизмов сотрудничества и содействия устойчивому развитию и общему процветанию региона Меконга.
Главы правительств подтвердили решимость эффективно реализовывать достигнутые договорённости и развивать отношения Всеобъемлющего стратегического партнёрства между Вьетнамом и Таиландом во всё более глубоком, содержательном и эффективном направлении, внося вклад в обеспечение мира, стабильности, сотрудничества и развития в регионе.
По этому случаю Премьер-министр Анутин Чарнвиракул пригласил Премьер-министра Ле Минь Хынга посетить Таиланд с официальным визитом. Премьер-министр Ле Минь Хынг поблагодарил за приглашение и сообщил, что организует визит в подходящее время.