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Созвано заседание Постоянного комитета НС
Законопроекты, подлежащие рассмотрению на собрании: Законопроекта о торгах (с поправками), Законопроекта о ценобразовании (с поправками), Законопроекта о кооперативах с поправками), Законопроекта о защите прав потребителей (с поправками), Законопроекта о гражданской обороне, Законопроекта о внесении изменений и дополнений в некоторые статьи Закона о Народных силах общественной безопасности, Законопроекта о внесении изменений и дополнений в некоторые статьи Закона о въезде и выезде вьетнамских граждан и Закона о въезде, выезде, транзите и проживании иностранцев во Вьетнаме, а также Законопроекта об электронных транзакциях (с поправками).
Комитет также рассмотрит проект Постановления о выделении капитала на задачи и проекты в рамках программы социально-экономического восстановления и развития, о выделении, корректировке и дополнении среднесрочного плана государственных инвестиций за счет средств Государственного бюджета на 2021-2025 гг. и распределение плана инвестиций государственного бюджета на 2023 год в рамках государственных целевых программ.
Проект Постановления об инвестиционной политике для дорожного проекта, соединяющего национальную автомагистраль 27C и провинциальную дорогу DT.656 в провинции Кханьхоа, и проект Постановления о результатах тематического надзора за мобильностью, управлением и использованием ресурсов для профилактики и борьбы с COVID-19 и обеспечением соблюдения политики и законов о профилактическом медицинском обслуживании также будет вынесен на обсуждение.
Комитет даст заключения по основным вопросам, возникающим в процессе обсуждения, корректировки и доработки проекта постановления НС об апробировании ряда специальных политик и механизмов развития города Хошимин, а также проекта постановления об утверждении баланса государственного бюджета на 2021 год.
Кроме того, Постоянный комитет Национального Собрания даст заключения по ряду основных вопросов, разъясняющих, впитывающих, пересматривающих и дорабатывающих проект Постановления о получении и вынесении вотума доверия в отношении лиц, занимающих должности, избранные или утвержденные Национальным Собранием или Народными советами (с поправками); комментирует основные вопросы, возникающие в процессе обсуждения, корректировки и доработки проектов: общего постановления сессии (включая содержание по снижению налога на добавленную стоимость; корректировку инвестиционной политики проекта водохранилища Капет; политику дополнительных инвестиций в уставный капитал для Банка сельского хозяйства и развития сельских местностей Вьетнама); постановления о сессиях вопросов и ответов; постановления о создании Тематической контрольной группы НС в 2024 году.
Депутатам также предстоит обсудить основные вопросы, возникающие в процессе обсуждения, корректировки и доработки проекта постановления о голосовании лиц, занимающих должности или утвержденных Народными Советами, проекта постановления пятой сессии НС и некоторых других постановлений.
Утром Постоянный комитет НС обсудил проект Закона о ценах.