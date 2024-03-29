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НОВОСТИ

Содействие формированию сети вьетнамских ИТ-компаний в Японии

28 марта посольство Вьетнама в Японии организовало встречу с вьетнамскими предприятиями в сфере информационных технологий в Японии. Это мероприятие открыло возможности для вьетнамских компаний в Японии найти возможности сотрудничества, обсуждать решения, способствующие более активному развитию сообщества вьетнамских ИТ-компаний в Японии.

Выступая на встрече, посол Вьетнама в Японии Фам Куанг Хиеу подчеркнул, что в Японии информационные технологии являются одной из первых отраслей, в которую инвестировали вьетнамские предприятия и которая приносит им наибольший успех.

Вьетнамские ИТ-компании стали важными партнерами крупных японских корпораций, вносят практический вклад в дружественные, дипломатические отношения между двумя странами. Посол выразил желание, чтобы сообщество вьетнамских ИТ-компаний в Японии активнее развивалось и эффективнее сотрудничало с японскими партнерами.

По его словам, вьетнамские ИТ-компании стали важными партнерами крупных японских корпораций, многие из них расширяют свою деятельность и открывают филиалы в различных городах Японии, а также увеличивают численность рабочей силы.

Посол отметил, что в связи с прогнозируемым ростом спроса на ИТ-услуги в Японии, у вьетнамских предприятий есть возможность продолжить свое развитие и дальнейшее участие в этом секторе, тем самым внося более значительный вклад в экономическое сотрудничество между двумя странами, особенно в области цифровой трансформации.

Руководители вьетнамских предприятий в Японии, таких как FPT, Rikkei, VTI, Hachix, обменялись опытом развития бизнеса в Японии, подтвердив свою готовность поддерживать и сотрудничать друг с другом для совместного успешного развития.

ВИА/ИЖВ

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