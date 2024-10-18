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Содействие гендерному равенству в различных сферах жизни общества
Эти ограничения и вызовы требуют создания инклюзивной системы социальной политики, учитывающей гендерные аспекты, для эффективного решения социальных проблем в целях обеспечения всенародного социального обеспечения на пути к достижению прогресса и социальной справедливости.
Обнадеживающие результаты
За последние годы Вьетнам добился значительных успехов в продвижении гендерного равенства и прогресса женщин, за что получил признание международного сообщества.
По данным Всемирного экономического форума (ВЭФ), в 2023 году Вьетнам по индексу гендерного разрыва занял 72-е место из 146 стран-участниц рейтинга, поднявшись на 11 позиций по сравнению с 2022 годом.
Согласно Программе развития ООН (UNDP), индекс человеческого развития Вьетнама (ИЧР) в 2021 году занял 6-е место в Юго-Восточной Азии. Индекс гендерного неравенства Вьетнама (GII) продолжил улучшаться, достигнув 0,296, заняв 71-е место среди 170 стран.
Кроме того, Вьетнам продолжает укреплять свою политику и законы по вопросам гендерного равенства, такие как закон о поддержке малых и средних предприятий (2017 г.); национальная стратегия и программа по борьбе с гендерным насилием (2021-2030 гг.); поправки к закону о предотвращении и борьбе с насилием в семье (2022 г.); поправки к Трудовому кодексу (2019 г.) и совсем недавно Национальный план действий в интересах женщин, мира и безопасности.
На международном уровне Вьетнам всегда заявлял о своей активной позиции в продвижении повестки дня в области женщин, мира и безопасности, в том числе председательствовал в принятии резолюции 1889 года Совета Безопасности ООН и содействовал принятию обязательств Ханоя в 2020 году с участием 75 соавторов.
Доля женщин, вовлеченных в политическую жизнь Вьетнама, занимает ведущее место в мире. Согласно отчету Союза женщин Вьетнама, доля женщин, принимающих участие в партийных комитетах на всех трех уровнях по всей стране в период 2020–2025 годов увеличилась по сравнению с предыдущим сроком, превысив целевой показатель в 15%. Доля женщин-депутатов в Национальном собрании 15-го созыва достигла 30,26%, что является самым высоким показателем со времен Национального собрания 6-го созыва. Число женщин-лидеров, менеджеров в министерствах, центральном и местном секторах в 2023 году увеличилось по сравнению с 2022 годом.
С целью обеспечения и дальнейшего продвижения гендерного равенства 25 января 2024 года заместитель премьер-министра Чан Лыу Куанг подписал Решение № 101/QD-TTg об утверждении Национальной программы действий в интересах женщин, мира и безопасности на период 2024-2030 годов.
Программа действий, направленная на достижение четырех целей, заключается в расширении участия женщин, более эффективном реагировании на гендерное насилие с помощью усиления интеграции гендерных аспектов в работу по оказанию помощи и восстановлению и укреплению международного сотрудничества.
Выпуск национальной программы действий в интересах женщин, мира и безопасности является важным направлением политики, подтверждающим решимость и приверженность Вьетнама обеспечению и дальнейшему продвижению роли и голоса женщин.
Содействие гендерному равенству в социальной сфере
Являясь частью рабочей силы, участие женщин и их статус в экономике все более подверждаются и имеют важное значение для целей экономического роста и устойчивого развития страны.
В настоящее время необходимо решить ряд неадекватных социальных проблем, касающихся женщин и гендерного равенства. Трудовой кодекс 2019 года, несмотря на его расширение, по-прежнему имеет недостатки, связанные с регламентом в отношении женского труда.
Между тем гендерные стереотипы о статусе и роли женщин, наряду с бременем домашней работы и ухода за семьей, являются факторами, которые препятствуют участию женщин в мероприятиях политики и программах по сокращению бедности.
Кроме того, доступ к базовым социальным услугам остаётся недостаточно обеспеченным. Недостаточное внимание уделяется профессиональной подготовке людей в сложных жизненных обстоятельствах, представителей этнических меньшинств и женщин, а также не соответствует гендерным требованиям. Отдельные законодательные нормы в сфере здравоохранения ограничивают доступ к медицинским услугам для некоторых групп женщин и детей.
С приобретением нового опыта и достижений в интернализации международных обязательств по расширению прав и возможностей женщин и продвижению гендерного равенства, направленных на достижение целей социального прогресса и справедливости, построение инклюзивной системы социальной политики, отвечающей гендерным аспектам, в ближайшее время необходимо сосредоточиться на решении некоторых из следующих проблем:
Во-первых, укрепление политики и программ по поддержке создания рабочих мест. Модернизация взаимосвязей между спросом и предложением рабочей силы, прогнозирование рынка труда и управление человеческими ресурсами, создание баз данных о труде и занятости с разделением по полу.
Во вторых, необходимо изменить подход к гендерной интеграции в программы и политику сокращения бедности и, в то же время, конкретизировать механизмы и нормативные акты, включая выделение бюджета и адекватных ресурсов для реализации гендерной интеграции на практике.
В третьих, важно разработать гибкую, разнообразную систему социального страхования, сосредоточив внимание на пересмотре и дополнении политики добровольного социального страхования на основе принципа обеспечения гендерного равенства, чтобы стимулировать участие работающих женщин.
В-четвертых, необходимо усовершенствовать систему политики и законов о социальной помощи. Развивать и диверсифицировать социальные услуги по социальной помощи, создавать гибкие социальные системы, адаптироваться к возможным рискам, в которой уделяется особое внимание женщинам.
В-пятых, важно обеспечить некоторые базовые социальные услуги для населения, чтобы обеспечить доступ уязвимым группам, включая женщин.
В-шестых, необходимо продолжать расширять коммуникацию, повышать осведомленность о гендерном равенстве, применять информационные технологии для повышения осведомленности слоев населения о гендерном равенстве.