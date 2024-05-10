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НОВОСТИ

Снятие «желтой карточки» за ННН-промысел: решительные меры по устранению недостатков

Тщательное устранение недостатков и ограничений, своевременное предотвращение и прекращение незаконного, нерегулируемого и несообщаемого (ННН) промысла. Это цель, поставленная перед провинцией Тханьхоа на пиковый период с этого момента до конца марта, чтобы внести свой вклад в скорейшее снятие «желтой карточки» Европейской комиссии (ЕК).

В прибрежных районах Тханьхоа управление и контроль за флотом рыболовных судов были ужесточены. До и после каждого рейса сотрудники правоохранительных органов и ответственные должностные лица в прибрежных общинах посещают каждый дом, каждого владельца рыболовного судна, чтобы информировать и своевременно разбираться со случаями, заподозренными в незаконном промысле морепродуктов в иностранных водах.
Одновременно с этим проводится проверка и напоминание владельцам рыболовных судов, капитанам судов о необходимости поддержания связи в море, а также о понимании вреда и последствий незаконного промысла в иностранных водах.

Департамент сельского хозяйства и аграрного развития провинции Тханьхоа поручил Управлению по рыболовству создать 3 группы, которые будут непосредственно работать на местах, взаимодействуя с местными властями, пограничными войсками, посещая каждый дом, чтобы агитировать рыбаков соблюдать правила добычи морепродуктов в соответствии с законом, а также помогать жителям в проведении технического осмотра рыболовных судов.
Вместе с тем, проводится работа с местными властями по окончательному решению проблемы c рыболовными судами, отключившими устройства мониторинга (VMS), нарушившими границы.

Служба по надзору за рыболовством, Управление рыболовных портов, Представительство по контролю за рыболовством в рыболовных портах координируют свои действия с силами береговой охраны для строгого контроля за входом и выходом рыболовных судов, а также рыболовной деятельностью в портах.

Несмотря на все усилия, по данным Департамента сельского хозяйства и аграрного развития Тханьхоа, в настоящее время в этой провинции все еще есть 359 рыболовных судов, нарушивших правила и отключивших устройства мониторинга в море более чем на 10 дней; 697 рыболовных судов, не имеющих необходимых документов и отключивших устройства мониторинга более чем на 6 месяцев.

По словам представителя управления рыбными портами Тханьхоа, с начала 2024 года большинство владельцев судов в рыболовных портах строго соблюдают правовые нормы при ловле рыбы. Рыболовные суда, заходящие и выходящие из порта, строго контролируются, только при наличии всех документов и соответствию условиям, суду разрешается покинуть порт для ловли рыбы.

ИЖВ/ВИА

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