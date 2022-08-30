Словакия готовится официально признать вьетнамскую диаспору

28 августа посольство Вьетнама в Словакии согласовало с Ассоциацией вьетнамцев организацию Дня Вьетнама в Братиславе.

В 2021 году посольство Вьетнама в Словакии получило пожертвования от вьетнамской общины в Словакии для поддержки Фонда вакцин и профилактики COVID-19.

28 августа посольство Вьетнама в Словакии согласовало с Ассоциацией вьетнамцев организацию Дня Вьетнама в Братиславе.

Выступая на церемонии, г-н Во Фыонг, председатель Ассоциации вьетнамцев в Словакии, выразил желание создать более процветающее сообщество, трудолюбивое, интеллектуальное, поднимающее имидж вьетнамского народа на новый высокий уровень, способствуя развитию вьетнамско-словацких отношений.

Посол Вьетнама в Словакии Нгуен Туан высоко оценил роль Ассоциации вьетнамцев в Словакии, подтвердив растущее вьетнамское сообщество. Сообщество получило почетные грамоты от премьер-министра, министра иностранных дел и председателя Отечественного фронта Вьетнама за достижения в поддержке пострадавших от наводнения в центральном регионе Вьетнама, помощь фонду вакцин, спонсирование медицинского оборудования для профилактики COVID-19.

По словам посла, мероприятие впервые проводится в Братиславе с большим маштабом, что имеет особое значение на фоне того, что правительство Словакии готовится к официальному признанию вьетнамской общины в качестве 14-й этнической диаспоры в Словакии. Это честь не только для вьетнамского сообщества в Словакии, но и свидетельство активной роли и способности вьетнамского сообщества глубоко интегрироваться в принимающей стране во время учебы и работы за границей.

Посол также поздравил конгресс Ассоциации вьетнамцев в Словакии с большим успехом, а также с новым избранным исполнительным комитетом, и выразил надежду, что новый он поддержит растущее и влиятельное сообщество вьетнамцев в Словакии.