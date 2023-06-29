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Сингапурский региональный бизнес-форум (SRBF) впервые проходит во Вьетнаме
Мероприятие было организовано в сотрудничестве с Министерством промышленности и торговли Сингапура, Правительством Сингапура, Министерством планирования и инвестиций Вьетнама, Торгово-промышленной палатой Вьетнама (VCCI) и около 30 государственными учреждениями и торговыми организациями из Сингапура, Вьетнама и других стран. Это также будет мероприятие с участием многих высших руководителей Вьетнама и других стран.
По словам генерального директора SBF Кок Пинг Сун, выбор Вьетнама в качестве места проведения седьмого SRBF, помимо памятного значения, также отражает важность развития двусторонних отношений между двумя странами, в то же время способствуя расширению экономических отношений и созданию тесной связь между Сингапуром и Вьетнамом. Этот подход также знаменует расширение сотрудничества Сингапура с Вьетнамом в новые области роста, такие как цифровая экономика, кибербезопасность, чистая энергия, устойчивое развитие, умный город...
По словам представителя SBF, выбор Вьетнама также свидетельствует об уверенности в привлекательности нашей страны. Вьетнам в настоящее время является самой быстрорастущей экономикой в Юго-Восточной Азии, привлекающей множество предприятий со всего мира. Экономика Вьетнама также переходит от производства к сфере услуг. Вьетнам имеет открытый рынок, молодую рабочую силу и быстро развивающиеся технологии.
Что касается содержания, SRBF 2023 будет включать в себя серию дискуссий, таких как раздел «Беседы с министрами». Многие сессии будут охватывать такие вопросы, как глобальная напряженность, и обсуждать перспективы построения устойчивого будущего для региона с точки зрения общества, экономики и окружающей среды.
Ожидается, что будут проведены еще три дискуссионных сессии на темы возможностей устойчивого развития в регионе для инвесторов, технологических инноваций в процессе цифровизации АСЕАН и будущего человеческих ресурсов.
Ряд побочных мероприятий, таких как подписание меморандума о взаимопонимании (MOU), онлайн и личные деловые связи, выставки и бизнес-туры, также будут проходить в рамках SRBF, помогая предприятиям открывать возможности для роста бизнеса в регионе.
Поэтому случаю известно, что SBF привезет делегацию сингапурских компаний в Ханой с 5 по 8 июля. Делегация в составе 28 человек из 25 компаний в сфере бизнес-услуг, производства, потребительских товаров и стиля жизни познакомится с сущностью бизнес-среды и культуры северного региона, укрепит сотрудничество с местными предприятиями и будет способствовать развитию двусторонних отношений между Вьетнамом и Сингапуром.