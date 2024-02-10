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НОВОСТИ

Сенегал готов сотрудничать с Вьетнамом в отреагировании глобальных проблем

Президент Сенегала Маки Саль подтвердил, что Сенегал готов сотрудничать с другими странами, в целом, и Вьетнамом, в частности, в отреагировании проблем, стоящих перед всем миром. После того, как посол Вьетнама в Сенегале и по совместительству в Алжире Чан Куок Кхань вручил верительные грамоты президента Вьетнама Во Ван Тхыонга президенту Сенегала Маки Салю, г-н Маки Саль выразил желание, чтобы посол Чан Куок Кхань внес активный вклад в развитие отношений дружбы и сотрудничества между Сенегалом и Вьетнамом в ближайшее время.

В свою очередь, посол Чан Куок Кхань выразил честь стать представителем Вьетнама в Сенегале, подчеркнув желание укреплять традиционную двустороннюю дружбу, особенно в тех областях, которые являются сильными сторонами двух стран, таких как сельское хозяйство, морская экономика, торговля, а также расширять народные обмены между двумя странами.

Ранее посол Вьетнама вручил копии верительных грамот Генеральному секретарю Министерства иностранных дел Сенегала. Он предложил ряд мер по усилению сотрудничества в сферах торговли и сельского хозяйства между двумя сторонами, обсудил с сенегальской стороной вопросы положения вьетнамской диаспоры в Сенегале и деятельности Федерации вьетнамских боевых искусств Вовинам в Сенегале.

ИЖВ/ВИА

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