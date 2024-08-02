Семимесячный рост розничных продаж потребительских товаров и услуг на 8,7%

Общий объем розничных продаж потребительских товаров и услуг во Вьетнаме за январь-июль вырос на 8,7% по сравнению с предыдущим годом и составил 3,6 трлн донгов (143,3 млн долларов США), сообщило Главное статистическое управление (GSO).

Доходы от розничной продажи товаров составили 2,8 трлн донгов, что составляет 77,3% от общего объема и выросли на 7,4% по сравнению с прошлым годом. Продажи продуктов питания и продовольственных товаров выросли на 10,7%, бытовой техники и инструментов - на 11,1%, одежды - на 9,1%, транспортных средств (кроме автомобилей) - на 3,4%, а культурно-просветительских товаров - на 11,2%.

Только в июле общий объем розничных продаж потребительских товаров и услуг достиг 528,3 трлн донгов, увеличившись на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



В январе-июле рост розничных продаж товаров наблюдался в таких городах, как Куангнинь (10,2%), Дананг (7,8%), Кантхо (7,6%), Ханой (6,6%) и Хошимин (6,3%).



Доходы от услуг размещения и питания составили 419,2 трлн донгов, увеличившись на 15,2% по сравнению с прошлым годом, в то время как доходы от туризма и путешествий составили 35,2 трлн донгов, увеличившись на 31,8%.



По данным GSO, благоприятная визовая политика и программы стимулирования туризма доказали свою эффективность и помогли привлечь почти 1,15 млн иностранных посетителей в июле, что на 10,9% больше, чем в прошлом году, и почти 10 млн за семь месяцев, что на 51% больше.



Значительный рост доходов от туризма наблюдался в нескольких населенных пунктах в период с января по июль, включая Хошимин (42,2%), Дананг (38,6%), Кантхо (33,7%), Ханой (29,7%), Куангнинь (21%) и Биньзыонг (18,5%). Между тем, доход от других услуг составил 370,2 трлн донгов, что на 9,4% больше, чем в предыдущем году.



Чтобы стимулировать потребление, местные власти активизируют реализацию решений по стимулированию торговли. Департамент промышленности и торговли Ханоя организовал Ярмарку по продвижению продаж в июле с 26 по 30 июля со скидками до 100%. Посетители ярмарки могут попробовать товары, принять участие в различных играх и розыгрышах призов, которые направлены на стимулирование спроса и предоставляют возможность познакомиться с качественными товарами и приобрести их по льготным ценам.



В городе Хошимин с начала августа муниципальный департамент промышленности и торговли будет организовывать мобильные торговые поездки для обслуживания малообеспеченных работников в индустриальных парках и зонах экспортной переработки - группы покупателей, которые не имеют возможности регулярно совершать покупки в супермаркетах, где проводятся основные программы продвижения.



Для обеспечения поставок товаров первой необходимости и стимулирования внутреннего рынка в оставшиеся месяцы GSO предложило Министерству промышленности и торговли (Минпромторг) продолжить работу по пересмотру, изменению и совершенствованию нормативно-правовых документов, касающихся государственного управления внутренним рынком.



Министерство промышленности и торговли должно продолжать координировать свои действия с другими министерствами, ведомствами и местными органами власти по мониторингу развития рынка, а также предоставлять консультации по вопросам управления ценами, говорится в сообщении