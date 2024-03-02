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Северные районы объединяются для привлечения большего количества туристов
После того, как пандемия COVID-19 была взята под контроль, туризм на севере сильно оживился, особенно в 2023 году.
Нгуен Мань Тхань, глава группы туристических ассоциаций северных районов и председатель Ханойской ассоциации туризма, сказал, что в прошлом году Ханойская ассоциация совместно со своими коллегами организовала множество программ, таких как программа сотрудничества по развитию туризма между восемью северо-восточными провинциями и Хошимином; поездка туристических ассоциаций некоторых провинций таких как Куангнинь, Хайфон, Хайзыонг, Тхайбинь, Намдинь и Ниньбинь, в центральную провинцию Биньдинь для изучения продуктов; а также поездка делегации туристических компаний в Лаос для продвижения туризма.
Он отметил, что благодаря таким программам появилось много новых туров и маршрутов, которые сформировали прочные связи между местными жителями в целях привлечения большего количества посетителей в свои места назначения.
В 2023 году доходы Вьетнама от туризма оценили в 37,8 триллиона донгов (1,5 миллиарда долларов США), что на 52,5% больше, чем в предыдущем году, что доказывает эффективность политики стимулирования туризма в провинциях и городах, в том числе на севере страны. По данным Национальной администрации туризма Вьетнама, многие города этого региона, такие как Ханой, Куангнинь и Ниньбинь, были одними из лучших в стране по количеству туристов и доходам.
Кроме того, в прошлом году северные регионы получили множество международных туристических наград. Например, Ханой был назван ведущим городским направлением Азии и ведущим направлением для отдыха в Азии на церемонии World Travel Awards 2023, провинция Хажанг - ведущим направлением развивающегося туризма Азии, провинция Ханам - ведущим региональным культурным направлением Азии, уезд Мокчау (провинция Шонла) - ведущим региональным природным направлением Азии, национальный парк Кукфыонг - ведущим национальным парком Азии, а городок Тамдао (провинция Виньфук) - ведущим городским направлением Азии.
Международные СМИ также отметили многие направления на севере страны, такие как залив Халонг как одно из идиллических мест на побережье Азии, где можно наблюдать восход и закат солнца по версии Travel Leisure (США), Ханой как одно из самых красивых направлений в Юго-Восточной Азии по версии The Travel (Канада), а Ниньбинь как одно из лучших мест для путешествий в 2023 году по версии Forbes (США).
Совсем недавно бухта Халонг в провинции Куангнинь и городок Сапа в провинции Лаокай вошли в список семи направлений, отмеченных наградой Traveler's Choice Awards Best of the Best от Tripadvisor.
Для обогащения туров и активного развития туризма в 2024 году Ву Тхе Бинь предложил северным регионам использовать такие новые продукты, как гольф-туризм, туризм MICE (встречи, конференции и выставки), культурный туризм и экологический туризм.
Поскольку северные направления, по прогнозам, будут привлекать больше внутренних и международных туристов, которые будут оставаться там дольше и тратить больше, туристические компании работают над созданием новых туров и продуктов, ориентированных на преимущества региона, и диверсифицируют услуги для повышения доходов.
Между тем, Нгуен Мань Тханг отметил, что Ассоциация туризма Ханоя будет координировать свои действия с другими местностями, чтобы увеличить продвижение и стимулирование деятельности в рамках программы Visit Vietnam Year 2024. Группа туристических ассоциаций северных городов также укрепит партнерские отношения с отечественными и международными авиакомпаниями, чтобы представить их продукты и услуги пассажирам и организовать туры более профессионально.