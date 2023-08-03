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Сборы бюджета Ханоя за семь месяцев выросли на 20,8%
Из общей суммы доходы от внутреннего рынка составили 238,3 трлн. донгов, увеличившись на 23,5%, доходы от сырой нефти - 1,9 трлн. донгов, увеличившись на 12,9%, доходы от импортно-экспортной деятельности - 13 трлн. донгов, уменьшившись на 12,9%.
За этот период государственный предпринимательский сектор внес в бюджет 49,9 трлн. донгов, что на 37% больше, чем в предыдущем году, сектор с иностранными инвестициями - 17,1 трлн. донгов, что на 23,1% больше, а негосударственный сектор - 48,9 трлн. донгов, что на 6,8% больше. Сбор подоходного налога с физических лиц увеличился на 0,3% и составил 24,7 трлн. донгов.
При этом расходы столичного бюджета за указанный период составили 45,7 трлн. донгов, что на 26,4% больше по сравнению с предыдущим годом и составляет 43,5% от годовой оценки.
Из этой суммы 18,8 трлн. донгов было направлено на инвестиции в развитие, что на 53,1% больше, чем в предыдущем году, а 26,9 трлн. донгов составили обычные расходы, увеличившись на 14,2%.
В январе-июле общий объем мобилизованного капитала кредитных учреждений города составил 4,98 квадриллиона донгов, увеличившись на 0,31% по сравнению с предыдущим месяцем и на 2,6% по сравнению с показателем на конец 2022 года.
Общий остаток задолженности по кредитам достиг 3,06 млрд. донгов, увеличившись за месяц на 0,58% и на 4,18% по сравнению с показателем на конец 2022 г.