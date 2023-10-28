НОВОСТИ
Рынок промышленной недвижимости показывает позитивные признаки
По данным компании CBRE Vietnam, на южном рынке промышленной недвижимости средняя заполняемость индустриальных парков достигла 81,9%. Уровень поглощения промышленных земель в третьем квартале достиг более 190 га, увеличившись на 5,9% по сравнению с предыдущим кварталом. В целом за первые 9 месяцев 2023 года он достиг более 770 га, что на 20% выше, чем за весь 2022 год. Что касается цен на аренду, то средняя цена аренды промышленных земель на рынках первого уровня на Юге достигла 189 долларов США/м2, незначительно увеличившись (на 1%) по сравнению с предыдущим кварталом и на 13% выше, чем за аналогичный период прошлого года. На рынке зафиксированы крупные сделки китайских и японских предприятий в различных отраслях, таких как механическая, химическая, пластмассовая, резиновая и электронная.
В Северном регионе средняя заполняемость индустриальных парков на рынке первого уровня достигла 80,2% в третьем квартале 2023 года, снизившись на 2,4 процентных пункта по сравнению со вторым кварталом и увеличившись на 0,4% процентных пункта за год. Ежеквартальное снижение заполняемости связано с вводом в эксплуатацию новых промышленных парков в Бакнине и Хынг-йене, в результате чего общее предложение промышленных земель увеличилось на 597 гектаров.
Что касается спроса, то на северном рынке промышленной недвижимости продолжают фиксироваться крупные сделки со стороны арендаторов в сфере производства пластмасс, текстиля и контактных линз во многих провинциях и городах. Всего за 9 месяцев года доля поглощения достигла более 700 га, что на 18% превышает показатель за весь 2022 год. Цены на аренду промышленных земель продолжают расти на фоне положительного спроса.
Поскольку Вьетнам в последнее время продолжает укреплять отношения сотрудничества с всеобъемлющими стратегическими партнерами, такими как США, Корея или Китай, ожидается, что арендаторы из этих стран продолжат лидировать спрос на вьетнамском рынке промышленной недвижимости в ближайшее время.
По данным JLL Vietnam, в четвертом квартале 2023 года южный регион порадует выходом на рынок более 460.000 м2 современных готовых складских площадей, разработанных компаниями BWID, LOGOS, Emergent Capital Partners и Cainiao. К концу 2023 года масштабы этого рынка будут расширены до 2,3 млн м2, что почти в 1,3 раза больше текущего масштаба.
Старший директор по консалтингу и исследованиям JLL Vietnam Чанг Ле прогнозирует, что в краткосрочной перспективе динамика рынка логистики будет по-прежнему определяться внутренним спросом. Наряду с глобальной тенденцией, согласно прогнозам, трансграничная торговая деятельность будет демонстрировать признаки восстановления, но медленными темпами.