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Руководитель Хошимина принял заместителя Генерального секретаря ООН
Поэтому он надеется получить от ЭСКАТО рекомендации по этим вопросам, особенно в отношении создания правовой базы и институтов для энергетического перехода и расчета углеродных кредитов.
Он попросил гостя порекомендовать кредитные источники для города, чтобы реализовать план развития экологически чистой энергии, построить систему метро и обновить систему водных путей.
Глава города также воспользовался случаем, чтобы пригласить Армиду Салсию Алишахбану принять участие и выступить на экономическом форуме Хошимина 2023 года с темой зеленого роста и устойчивого развития.
По словам Армиды Салсия Алишахбана, ЭСКАТО реализовала ряд программ и мероприятий, а также провела международные дискуссии и семинары по реагированию на изменение климата и устойчивому развитию, и Хошимин может принять участие и извлечь уроки из опыта и уроков городов Азии и Тихоокеанского региона.
Она сказала, что усилия города по переходу на возобновляемые источники энергии и стремление к 30% зеленой энергии к 2030 году требуют огромных инвестиций в инфраструктуру и технологии.
ЭСКАТО ожидает, что город примет участие в своем 8-м Азиатско-Тихоокеанском форуме городов, который состоится в Республике Корея, для обсуждения инвестиционных вопросов в области защиты окружающей среды, цифровой трансформации, зеленой энергии и городского развития, предложив городу рассмотреть проведение форума в ближайшие годы.