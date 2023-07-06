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НОВОСТИ

Руководитель Хошимина принял заместителя Генерального секретаря ООН

5 июля председатель Народного комитета города Хошимин Фан Ван Май принял заместителя Генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН), исполнительного секретаря ее Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) Армида Сальсия Алисджабана.
  На встрече. Фото: ВИА  
На встрече Фан Ван Май сказал, что в настоящее время город уделяет внимание цифровой трансформации, зеленой энергетике и решению проблем, связанных с управлением городским хозяйством, реагированием на изменение климата и энергетическим переходом.

Поэтому он надеется получить от ЭСКАТО рекомендации по этим вопросам, особенно в отношении создания правовой базы и институтов для энергетического перехода и расчета углеродных кредитов.

Он попросил гостя порекомендовать кредитные источники для города, чтобы реализовать план развития экологически чистой энергии, построить систему метро и обновить систему водных путей.

Глава города также воспользовался случаем, чтобы пригласить Армиду Салсию Алишахбану принять участие и выступить на экономическом форуме Хошимина 2023 года с темой зеленого роста и устойчивого развития.

По словам Армиды Салсия Алишахбана, ЭСКАТО реализовала ряд программ и мероприятий, а также провела международные дискуссии и семинары по реагированию на изменение климата и устойчивому развитию, и Хошимин может принять участие и извлечь уроки из опыта и уроков городов Азии и Тихоокеанского региона.

Она сказала, что усилия города по переходу на возобновляемые источники энергии и стремление к 30% зеленой энергии к 2030 году требуют огромных инвестиций в инфраструктуру и технологии.

ЭСКАТО ожидает, что город примет участие в своем 8-м Азиатско-Тихоокеанском форуме городов, который состоится в Республике Корея, для обсуждения инвестиционных вопросов в области защиты окружающей среды, цифровой трансформации, зеленой энергии и городского развития, предложив городу рассмотреть проведение форума в ближайшие годы.

ИЖВ/ВИА

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