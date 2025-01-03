Руководитель правительства Вьетнама призывает разработать конкретную дорожную карту для перехода на электромобили

Это ответственность государства перед народом, и должны быть приняты конкретные и своевременные меры, учитывая сильное загрязнение воздуха, особенно в крупных городах и густонаселенных городских районах, сказал Чан Хонг Ха на встрече с представителями нескольких министерств и отраслей, которые рассматривали доклад о политических предложениях по стимулированию производства и использования электромобилей во Вьетнаме.

Он призвал министерства и ведомства предложить комплексную политику и конкретные «дорожные карты», чтобы добиться значительных изменений в сознании и поведении населения и бизнеса, чтобы сократить производство, импорт и использование автомобилей, работающих на бензине и дизельном топливе, и способствовать переходу на зеленый транспорт.

Кроме того, необходимо увеличить инвестиции в экологичный общественный транспорт, создать удобные маршруты и станции общественного транспорта, а также разработать планы движения личного автотранспорта с учетом уровня загрязнения в различных районах.

Заместитель министра транспорта Ле Ань Туан заявил, что министерство разработало и выпустило стандарты и правила, касающиеся контроля выбросов бензиновых и дизельных автомобилей, поощряя использование электрических и экологичных транспортных средств, а также инвестируя в инфраструктуру для поддержки экологичного транспорта.

В частности, Ханой и Хошимин, два крупнейших города Вьетнама, разрабатывают планы по переводу своих систем общественного транспорта с бензиновых и дизельных автомобилей на электрические и экологичные транспортные средства, что знаменует собой значительный шаг на пути к устойчивой городской мобильности.

Заместитель премьер-министра Чан Хонг Ха призвал Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды оперативно разработать и выпустить нормы выбросов и правила эксплуатации транспортных средств, а также критерии для определения районов и населенных пунктов с высокими показателями загрязнения воздуха, в которых необходимо реализовать решения по ограничению использования загрязняющих транспортных средств и переходу на экологически чистые альтернативы.

Он подчеркнул необходимость изучения моделей и опыта некоторых стран в координации с международными организациями для получения доступа к зеленым финансовым ресурсам для перехода на зеленые автомобили.

Чан Хонг Ха также попросил Министерство промышленности и торговли пересмотреть дорожную карту по переходу на топливо в соответствии со стандартами выбросов для транспортных средств во Вьетнаме, а также предложить стимулы и дорожную карту для использования экологически чистого и чистого топлива.

Министерству финансов было предписано рассмотреть возможность использования экономических инструментов для регулирования поведения при использовании транспортных средств, а также политики поддержки населения и бизнеса в переоборудовании бензиновых и дизельных автомобилей в экологичные, поощрения использования экологичного общественного транспорта и предоставления приоритета при проведении торгов и государственных закупок экологичных транспортных средств.