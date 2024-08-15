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Руководитель партии и государства встретился с высокопоставленными сотрудниками Народных сил общественной безопасности, вышедшими на пенсию

14 августа в Ханое Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент государства То Лам встретился с высокопоставленными сотрудниками Народных сил общественной безопасности, вышедшими на пенсию, по случаю 79-й годовщины создания сил и 19-й годовщины Всенародного дня защиты национальной безопасности (19 августа).
  Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент государства То Лам выступает на встрече. Фото: ВИA  
Лидер передал присутствующим свои искренние приветствия и наилучшие пожелания, поздравив их с достижениями и успехами сил за последние 79 лет.

Он высоко оценил решающую роль этих сил в надежной защите национальной независимости, суверенитета и территориальной целостности, поддержании мира и стабильности для национального развития, а также в повышении авторитета и репутации Вьетнама на мировой арене.

Опираясь на богатые традиции, силы в основном достигли целей, поставленных 13-м всевьетнамским съездом КПВ и 7-й конференцией Центрального партийного комитета общественной безопасности, сказал он, добавив, что Центральный партийный комитет общественной безопасности неизменно является образцовой партийной организацией, отлично справляясь с политическими задачами и следуя руководящим принципам партии и политике государства. Эти достижения являются свидетельством самоотверженности многих поколений сотрудников и солдат органов общественной безопасности.

Министр общественной безопасности, секретарь Центрального партийного комитета общественной безопасности генерал-полковник Лыонг Там Куанг пообещал, что силы будут продолжать свои славные героические традиции, наследовать и продолжать достижения поколений руководителей Министерства общественной безопасности, в частности, Генерального секретаря ЦК КПВ, Президента государства, бывших руководителей министерства, генералов, офицеров и героев Народных вооруженных сил.

Он выразил решимость сил выполнять поставленные задачи, заслуживая доверие партии, государства и общественности.

Министр Лыонг Там Куанг также выразил надежду на постоянную поддержку и тесное руководство со стороны партии и государства, призвав офицеров общественной безопасности, вышедших на пенсию, продолжать участвовать в поддержании безопасности и порядка, внося свой вклад в развитие сил в ближайшие годы.

ВИА/ИЖВ

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