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Руководитель партии и государства встретился с высокопоставленными сотрудниками Народных сил общественной безопасности, вышедшими на пенсию
Он высоко оценил решающую роль этих сил в надежной защите национальной независимости, суверенитета и территориальной целостности, поддержании мира и стабильности для национального развития, а также в повышении авторитета и репутации Вьетнама на мировой арене.
Опираясь на богатые традиции, силы в основном достигли целей, поставленных 13-м всевьетнамским съездом КПВ и 7-й конференцией Центрального партийного комитета общественной безопасности, сказал он, добавив, что Центральный партийный комитет общественной безопасности неизменно является образцовой партийной организацией, отлично справляясь с политическими задачами и следуя руководящим принципам партии и политике государства. Эти достижения являются свидетельством самоотверженности многих поколений сотрудников и солдат органов общественной безопасности.
Министр общественной безопасности, секретарь Центрального партийного комитета общественной безопасности генерал-полковник Лыонг Там Куанг пообещал, что силы будут продолжать свои славные героические традиции, наследовать и продолжать достижения поколений руководителей Министерства общественной безопасности, в частности, Генерального секретаря ЦК КПВ, Президента государства, бывших руководителей министерства, генералов, офицеров и героев Народных вооруженных сил.
Он выразил решимость сил выполнять поставленные задачи, заслуживая доверие партии, государства и общественности.
Министр Лыонг Там Куанг также выразил надежду на постоянную поддержку и тесное руководство со стороны партии и государства, призвав офицеров общественной безопасности, вышедших на пенсию, продолжать участвовать в поддержании безопасности и порядка, внося свой вклад в развитие сил в ближайшие годы.