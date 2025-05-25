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Руководители стран и партий направили телеграммы и письма соболезнования в связи с кончиной товарища Чан Дык Лыонга

Получив известие о кончине товарища Чан Дык Лыонга, бывшего Президента Вьетнама, руководители ряда стран направили телеграммы и письма соболезнования в адрес ЦК КПВ, Национального собрания, Президента, Правительства, ЦК Отечественного фронта и народа Вьетнама.
  Генеральный секретарь партии, Президент Лаоса Тхонглун Сисулит отдает дань уважения бывшему Президенту государства Чан Дык Лыонгу в посольстве Вьетнама в Лаосе. Фото: ВИA  
В своих телеграммах соболезнования ЦК Народно-революционной партии Лаоса, Президент, Национальная ассамблея, Правительство, ЦК Фронта национального строительства Лаоса высоко оценили тот факт, что товарищ Чан Дык Лыонг был выдающимся лидером, опорой Партии и Государства, всегда поднимал дух самопожертвования, был преданным делу революции, служил революционному делу Партии, страны и народа, посвятил свои усилия защите и построению процветающего Вьетнама.

Генеральный секретарь ЦК КПК, Председатель Китая Си Цзиньпин в своем телеграмме соболезновании выразил глубокую скорбь по поводу кончины товарища Чан Дык Лыонга, выразив глубокие соболезнования Партии, Государству, народу Вьетнама и семье покойного. Он отметил, что товарищ Чан Дык Лыонг был выдающимся руководителем, внесшим важный вклад в дело обновления и развития Вьетнама, а также был старым, близким другом китайского народа, активно содействовавшим укреплению отношений между двумя Партиями и Государствами.

Король Камбоджи Нородом Сиамони, Королева-мать Камбоджи Нородом Монинеат Сианук, Председатель Сената Хун Сен, Премьер-министр Хун Манет и Председатель Национальной ассамблеи Камбоджи Хуон Судари выразили высокое уважение к товарищу Чан Дык Лыонгу, назвав его выдающимся лидером, посвятившим свою жизнь делу мира, независимости, социального прогресса и модернизации страны ради счастья вьетнамского народа.

Лидеры Кубы также направили соболезнования Партии, Правительству и народу Вьетнама. Первый секретарь ЦК Коммунистической партии Кубы, Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил: «Мы глубоко скорбим по поводу кончины товарища Чан Дык Лыонга – человека, внесшего вклад в развитие братских отношений между Кубой и Вьетнамом. Выражаем искренние соболезнования Партии, Правительству и народу Вьетнама».

Премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус отметил: «Куба всегда будет помнить вклад товарища Чан Дык Лыонга в развитие дружественных отношений между нашими странами».

Председатель Национальной ассамблеи народной власти Кубы, Государственного совета Кубы Эстебан Ласо заявил: «Мы разделяем боль утраты с семьей, друзьями и народом Вьетнама».

В телеграмме соболезновании Президента России Владимира Путина говорится, что товарищ Чан Дык Лыонг был большим другом России, внес значительный вклад в развитие российско-вьетнамских отношений, в том числе в подписание Совместного заявления о стратегическом партнерстве между двумя странами в 2001 году.

Министр иностранных дел Лаоса Тхонгсаван Фомвихан и и.о. Заведующего Отделом ЦК НРПЛ по внешним связям Бунлыа Фанданоувонг направили письма соболезнования в адрес Вице-премьера, Министра иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шона.

ИЖВ/ВИА

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